Juzgado admite a trámite la denuncia por la ampliación del aparcamiento parque del Príncipe, Cáceres

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres ha admitido a trámite la demanda presentada por Adenex el pasado día 11 contra la ampliación del aparcamiento del Parque del Príncipe que promueve el Ayuntamiento de Cáceres, y estudiará si ordena la paralización del proyecto para salvaguardar el arbolado existente en la zona donde se quiere construir el aparcamiento.

La asociación conservacionista aporta en la demanda varios argumentos contra el proyecto.

En primer lugar, incumplimiento de la normativa urbanística. El Plan General Municipal (PGM) de Cáceres en vigor desde el año 2010 clasifica los terrenos afectados como zona verde y por tanto destinados “a garantizar la salud, el reposo y el esparcimiento de la población mediante zonas arboladas y ajardinadas tendentes a mejorar la calidad ambiental y estética de los espacios urbanos”. No contempla la construcción de aparcamientos dentro de esas zonas verdes, por tanto “es este un uso no permitido”.

Falta de justificación e incumplimiento del “principio de no regresión”: la jurisprudencia considera que las zonas verdes cuentan con un nivel reforzado de protección por su función de mejora de la calidad de vida de las ciudades y cualquier reducción de las mismas debe estar muy especialmente justificadas. El Tribunal Supremo ha llegado a anular la construcción de edificaciones públicas en las zonas verdes si no está suficientemente justificada la elección. En el caso del aparcamiento del Parque del Príncipe no se ha realizado según Adenex ningún estudio ni argumentación de la idoneidad de la zona elegida ni de la imposibilidad de ubicarlo en otro lugar

En el caso del aparcamiento del Parque del Príncipe “se pretende hacer la obra de forma expeditiva, sin una modificación del PGM”. Es decir se pretende reducir por la vía de una obra el nivel reforzado de protección que tienen estos terrenos por ser zonas verdes.

En el año 1996 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya ordenó el derribo de un depósito de agua que el Ayuntamiento construyó en una zona verde de los Castellanos.

El proyecto no puede financiarse con los fondos europeos del Plan de Recuperación. El 74% de la financiación del proyecto proviene de los Fondos Next Generation de la Unión Europea “pero no cumple con los requisitos exigidos, ya que para que estos fondos financien aparcamientos deben considerarse disuasorios y debe ser una actuación integrada en un plan de movilidad sostenible. Pero en el de Cáceres no aparece este aparcamiento. Por otro lado se exige que sean aparcamientos que disuadan de acceder en coche al núcleo urbano. Y este tendrá la consecuencia contraria: facilitar el acceso en coche a la ciudad”.

Adenex ha solicitado al juzgado medidas cautelares, la paralización del proyecto en tanto no haya sentencia, para evitar la pérdida del “valioso” arbolado existente en la zona afectada por el proyecto, que en ningún caso es una zona residual como afirman las autoridades municipales ya que en ese terreno hay 100 ejemplares de árboles, de más de 10 especies diferentes: almendro, 34 ejemplares; pino resinero, 18; encina, 15; pino piñonero, 11; olmo, 10; falsa acacia, 5; chopo, 4; castaño de Indias, alcornoque y cedro del Himalaya, un ejemplar de cada.

Algunos de esto árboles se plantaron en 1975 por lo que tienen casi 50 años: “Su destrucción produciría un daño al interés general difícilmente reparable a corto plazo”.

La Plataforma de Defensa del Parque está realizando una campaña audiovisual para desmentir las afirmaciones de las autoridades municipales sobre este aparcamiento, en ella se integran ciudadanos y organizaciones conservacionistas como Adenex, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción de Cáceres