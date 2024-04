Extremadura abre otra frente con el Gobierno al quedarse fuera de los cambios en la planificación energética hasta 2026

“Lo que está haciendo el Gobierno de España con Extremadura no tiene nombre” y es una “auténtica justicia”. Esa ha sido la valoración que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha hecho este miércoles tras conocerse el rechazo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a 22 de las 23 alegaciones que la Junta había presentado a la modificación de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026.

En concreto, Extremadura había demandado 10 nuevas subestaciones eléctricas y el aumento de potencia de otras 13, pero finalmente solo se ha aceptado el incremento de la potencia de la subestación Río Caya, en la Plataforma Logística de Badajoz. Sin embargo, se ha quedado fuera, por ejemplo, el proyecto del ecopolígono CC Green de Cáceres

La resolución que se ha conocido hoy es “una auténtica injusticia para Extremadura”, según Morán, que, no obstante, ha calificado como una “buena noticia” el aumento de la potencia de la subestación pacense, de la que dependen proyectos como la fábrica de ultracondensadores, un data center, una planta de módulos fotovoltaicos y otra de lingotes y obleas.

A pesar de ello, la consejera ha acusado al Gobierno de “cortar totalmente” el desarrollo industrial de Extremadura porque los proyectos necesitan energía y acceder a la red eléctrica es fundamental.

Mercedes Marán también ha señalado que ya han presentado alegaciones a la siguiente planificación energética, hasta el 2030, para revertir esta situación, aunque para ello el Gobierno de España debe ser “sensible” a la falta de desarrollo industrial de la región y de despoblación. Morán ha expresado su deseo de que las demandas extremeñas sean programadas para el primer año de la próxima planificación, una decisión que “es una apuesta más política que otra cosa”.

La consejera ha recordado que Extremadura produce el 10 % de la energía eléctrica de toda España y que exporta el 80 %, pero luego los proyectos que quieren instalarse aquí no pueden engancharse. No obstante, no cree que este problema afecte a la implantación de nuevas renovables, ya que son proyectos mixtos que usan acumuladores de energía. A su juicio, las empresas foráneas seguirán apostando por Extremadura, pero su inclusión en la planificación eléctrica acorta los plazos de instalación.

Ecopolígono de Cáceres

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, también se ha referido este miércoles a la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y respecto a la exclusión del ecopolígono CC Green de Cáceres de la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026 ha explicado que “normalmente” estas concesiones “se dan a proyectos más maduros”.

En declaraciones a los medios en Don Benito, Quintana ha dicho que ese proyecto “no tiene nada desde el punto de vista de urbanización y normalmente estas concesiones se dan a proyectos más maduros”. “A eso se añade que las últimas declaraciones de la empresa eran de que su petición era del 2026 al 2030”, ha dicho delegado del Gobierno, que ha añadido que se está en contacto con empresas y el ayuntamiento, pero ahora CC Green “no podría construir porque los terrenos no están urbanizados”.

Por otra parte, ha dicho que desde Extremadura hay un “apoyo total” porque este es un sector que el gobierno apoya, según ha apuntado.