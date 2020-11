Mérida retirará la declaración de utilidad pública de la azucarera ante la falta de avance del proyecto

El Ayuntamiento de Mérida dejará sin efecto la declaración de utilidad pública de la azucarera, después de que hayan pasado más de tres años sin que la empresa dé los pasos necesarios para implantarse, y pide a la Junta que "libere" las casi 60 hectáreas reservadas a dicho proyecto en el polígono Expacio Mérida para ponerlas a disposición de otras inversiones interesadas en instalarse.

Así lo ha anunciado este lunes el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha detallado que, tras informar en Junta de Portavoces, la intención de Alcaldía es llevar al Pleno de este jueves, día 26, la retirada de dicha declaración, un documento que, ha incidido, no es "sine die" o por tiempo indefinido.

La declaración fue aprobada el 15 de noviembre de 2017 y, con la modificación de las ordenanzas fiscales, posibilitaba a la promotora obtener unas degravaciones y bonificaciones en función de los empleos e inversión prevista, además de que se completaron otros trámites administrativos como los permisos ambientales.

Promovido por el grupo árabe Al-Khaleej Sugar, el proyecto de la fábrica de azucarera en Mérida contempla una inversión de unos 400 millones de euros y la creación de unos 200 puestos de trabajo directos, a los que habría que sumar el empleo indirecto creado en agricultura y en el sector del transporte.

Además, Osuna ha trasladado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al consejero de Economía, Rafael España, y al representante de la empresa su deseo de que la Junta "libere" el compromiso de espacio que tenía el proyecto en casi 60 hectáreas del polígono industrial Expacio Mérida.

"Mérida no puede esperar" y "los tiempos de la empresa no son los de la ciudad", ha indicado Osuna, según el cual hay dos proyectos industriales, "logísticos", que mostraron su interés en agosto y que no están "desechados" todavía, pero que "necesitaban de una importante ocupación de espacio de suelo industrial" que no hay ahora mismo, precisamente porque hay "una reserva" importante para la azucarera.

Al respecto, ha precisado que el polígono industrial El Prado está "prácticamente agotado", el polígono de SEPES, anexo al anterior, es "más comercial que industrial" y el único suelo industrial que resta con equipamiento es el de Expacio Mérida.

La última comunicación con los promotores de la azucarera se produjo la semana pasada cuando después de trasladarle la intención del Ayuntamiento de retirarle la declaración de utilidad pública, han pedido una reunión urgente con el primer edil para reafirmar su voluntad respecto al desarrollo del proyecto.

En esta línea, Osuna se ha mostrado tajante al afirmar que mientras que "la empresa decide venir o no, nosotros no podemos dejar pasar el tren de otras inversiones industriales importantes en la ciudad" y perder "competitividad" frente a otros territorios en atracción de empresas porque esté "bloqueado" ese espacio sin que haya habido "avances".

Y es que la empresa no ha pagado la licencia de obra, no ha abonado el coste de los terrenos ni ha empezado las obras, entre otras cuestiones, pese a las muchas promesas en cuanto a plazos realizadas durante estos tres años, ha explicado.

Si la industria da los pasos necesarios, se podrá volver a tramitar la declaración de utilidad pública para el proyecto de la azucarera o para otro proyecto, el que "llegue primero", que cumpla con los requisitos, y que podrá beneficiarse igualmente de las bonificaciones fiscales aprobadas.