Cáceres Viva abandona la coalición regionalista LEVANTA seis días después de su creación

El partido Cáceres Viva ha anunciado este jueves que no continúa con la recién creada coalición regionalista Levanta, presentada el pasado 7 julio, por lo que irá en solitario a las elecciones locales, autonómicas y nacionales como “opción cacereñista”.

En un comunicado, el partido que lidera el ex concejal de Ciudadanos (Cs) y actual edil no adscrito en el Ayuntamiento de Cáceres, Francisco Alcántara, ha señalado que tras la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo, celebrada el pasado miércoles se ha decidido no ratificar la firma de compromiso electoral con las demás formaciones políticas y plataformas.

La semana pasada las agrupaciones políticas regionalistas Cacereños por Cáceres, Cáceres Viva, Extremeños y Extremadura Unida firmaron un acuerdo de coalición electoral bajo el nombre de Levanta para certificar su “defensa por los intereses de todos los extremeños, dejando a un lado las ideologías”.

Sin embargo, la ratificación de ese compromiso de coalición, que se debía dar en un plazo de 10 días, no ha contado con el beneplácito del partido cacereñista.

“Nuestro Comité Ejecutivo ha tomado estas decisiones tras sopesar la pérdida de identidad para la que el partido ha sido constituido”.

El partido de Alcántara, asume que no ir en coalición con otras fuerzas políticas puede “perjudicarnos en cuanto a suma de votos, pero nuestra vocación es ser voz de los cacereños que deseen reivindicar las necesidades provinciales y trabajar por la resolución de las mismas”.

Para Cáceres Viva su “razón de ser no es otra que combatir los fuertes desequilibrios socioeconómicos de nuestra provincia respecto de otros territorios más favorecidos y mejorar las condiciones y calidad de vida de los cacereños”.

También ha apuntado a que “queremos políticas activas que luchen contra la discriminación a las que nos vemos abocados históricamente”.