La consejera extremeña, sobre si su viñedo con un pozo ilegal ha recibido ayudas de secano: “Cobrará lo que le corresponda”

El pozo ilegal en una parcela de secano propiedad de la consejera extremeña de Agricultura, Mercedes Morán, ha protagonizado este martes buena parte del pleno de la Asamblea, en el que el PSOE ha vuelto a exigir “la dimisión o cese” de la dirigente del PP y la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha acusado a los socialistas de “embarrar” el escenario político.

Como desveló elDiario.es Extremadura, se trata de un viñedo, concretamente de uva para cava, que se encuentra en Tierra de Barros (Badajoz), una comarca que recibe ayudas de la PAC al secano. Pero no solo esas. La Consejería de Agricultura puso en marcha este año seis millones de euros en ayudas extraordinarias para el viñedo de secano para paliar la sequía que padeció el sector. Por ello, el diputado Valerio Marcial Rodríguez ha preguntado a la consejera si esa explotación registrada como secano, pero regada de forma ilegal, ha sido beneficiaria de esas ayudas porque “esas vides no han pasado sed”.

“Cobrará lo que le corresponda, exactamente igual que los titulares de otras explotaciones agrarias” ha sido la respuesta de Mercedes Morán, que ha acusado al PSOE lanzar “difamaciones patéticas”. La dirigente del PP ha insistido en que es copropietaria del suelo, pero ella no tiene “ningún pozo, ni legal, ni ilegal, ni regular ni irregular” porque no es quien explota la parcela, aunque quien lo hace es su hermano.

Pero la consejera no ha hecho frente en solitario a las acusaciones por su sistema de riego ilegal en Tierra de Barros, un acuífero subterráneo declarado sobreexplotado desde 2015 y en el que no se conceden nuevos aprovechamientos. La presidenta de la Junta de Extremadura, que aún no se había pronunciado sobre este asunto, ha respaldado a la titular de Agricultura porque “no tiene nada que ver” y su departamento ha iniciado un expediente contra el hermano de la consejera tras detectar en “una inspección de campo” el pozo ilegal.

María Guardiola ha acusado al PSOE de echar “fango y más fango para tapar sus escándalos” y lanzar “un bote de humo” para eludir responsabilidades políticas en el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

El diputado socialista José María Vergeles ha preguntado a la presidenta si puede ser consejera “una persona que tiene conflicto de intereses y con dudas sobre la imparcialidad de sus competencias”. Y también ha desconfiado de las explicaciones de la titular de Agricultura por una situación que “podría” acabar en los juzgados.