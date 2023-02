La Diputación de Badajoz da 40.000 euros a Alburquerque para eliminar la multa contra el alcalde

El Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz) podrá pagar con 40.000 euros de la Diputación de Badajoz las obras de reparación de la vivienda en ruinas objeto del litigio urbanístico que se inició en 2005, y que ha desembocado en una multa de 1.000 euros cada 20 días que tendría que pagar de su bolsillo la persona que a partir de este jueves dirija el consistorio.

Ese fue el motivo por el que hace dos semanas dimitió el independiente Manuel Gutiérrez tan solo 8 meses después de acceder al cargo. Sin embargo, la ayuda de la Diputación ha cambiado ese escenario porque con ese dinero se podrá llevar a cabo la reparación de un inmueble que está en ruinas y ocasionando un perjuicio en la vivienda colindante, cuya propietaria llevó al ayuntamiento a los tribunales hace 18 años.

El alcalde en funciones, Juan Carlos Prieto (PSOE), ha explicado a este periódico que tras su nueva responsabilidad como alcalde en funciones se puso en contacto con la Junta de Extremadura y la institución provincial, y ha admitido que tras esta colaboración ha cambiado “mucho” el escenario de cara al pleno extraordinario que este jueves se celebrará para elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa.

Hace casi 15 días que se antojaba difícil que hubiera un candidato, puesto que quien obtuviera el bastón de mando también iba a heredar al multa, por lo que la opción más posible en ese momento era que una comisión gestora tomara las riendas hasta las elecciones de mayo.

No obstante, Prieto ha asegurado que aún no ha tomado una decisión al respecto, aunque sí ha reconocido reuniones con otros miembros de la corporación municipal, formada por cuatro concejales de Independientes por Alburquerque (IPAL), tres del PSOE y cinco ediles no adscritos. IPAL y PSOE pusieron fin en mayo al gobierno de la exsocialista Marisa Murillo, que dejó como herencia uno de los ayuntamientos más endeudados de España.

Por su parte, el presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, también del PSOE, ha explicado que la institución provincial afrontará la rehabilitación de la vivienda en mal estado y “luego será quien le solicite u obligue al propietario al resarcimiento de los gastos”.

Sobre la situación económica del consistorio de Alburquerque, Gallardo ha dicho que “tiene solución” porque la localidad “tiene capacidad”, aunque para ello será necesario “el sacrificio de los ciudadanos, que tienen que asumir que la deuda se vaya amortizando”, algo que, a su juicio, “va a ser duro, ya que representa un plan a largo plazo”.