La dirigente de Podemos Extremadura pide se aparten que quienes no desean un acuerdo con Sumar

Dirigentes territoriales de Podemos en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra han abogado este miércoles por la confluencia de su formación con Sumar de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

En concreto, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado segura de que finalmente habrá acuerdo entre Podemos y Sumar para una alianza de cara al 23J. En una entrevista en Canal Extremadura se ha referido a otro ejemplo del que en su opinión la formación morada debería aprender: “Creo que el espectáculo que se está dando no es conveniente para nada. Creo que ya lo vimos en las elecciones andaluzas y no podemos permitir errores de ese tipo, entonces yo creo que aquellos que no quieran unidad, tienen que dar un paso al lado”, ha opinado.

De Miguel también ha explicado que en la negociación “todos tenemos que ceder” y hay que hacerlo con “generosidad y también con humildad”, ya que es necesario “asumir los resultados” de Podemos en las elecciones autonómicas del 28M.

La candidata de Podemos-IU-Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones, Alejandra Jacinto, también ha pedido “unidad” a las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE tomando como referencia lo sucedido en la región las elecciones del 28M, a las que Más Madrid y Podemos acudieron por separado y no fueron capaces de “frenar a la derecha”.

Jacinto se ha referido así en una reflexión en su blog a lo ocurrido en las últimas elecciones autonómicas, en las que Podemos quedó fuera del arco parlamentario de la Asamblea de Madrid al no alcanzar el 5 % de los votos necesarios.

“El PP ha perdido voto. Ha obtenido mayoría absoluta, sí, pero ha perdido voto. Creo que hubiéramos conseguido frenar a la derecha si hubiéramos conseguido la unidad de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE. Unidad, no como fetiche, unidad no sólo como resultado; unidad como forma de hacer política en común tanto dentro como fuera de las instituciones”, ha defendido.

A su juicio, el resultado electoral del 28 de mayo deja esta conclusión y “alumbra el camino a seguir para la próxima cita electoral”: “Si sabemos leer lo sucedido, tenemos ante nosotros las pistas para escribir el futuro”, ha opinado.

Responsabilidades por el 28M

Por su parte, militantes de Podem en la Comunidad Valenciana han impulsado un manifiesto en el que reclaman integrarse “en una confluencia amplia estructurada desde Sumar” y que haya primarias de ámbito provincial para elegir a los representantes de esta formación en las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio. Han pedido que se asuman de manera inmediata responsabilidades por los “catastróficos” resultados del 28M en un documento firmado por el portavoz de Podem en Alicante, Xavier López, los candidatos a las alcaldía de Elche, Moisés García, y Moncofa, Rafael Segarra, o el edil en Alberic durante dos legislaturas Alfonso Martínez, entre otros.

En el texto han destacado que los resultados de Podem el 28M han contribuido al fin del gobierno progresista del Botànic y les dejan con apenas una decena de ediles, con lo que la viabilidad del proyecto “queda en entredicho” sin que se haya hecho ningún “análisis crítico” y sin que los máximos dirigentes hayan asumido responsabilidades.

Han reclamado “transparencia y participación” en la configuración del equipo de Podem que “puede y debe” integrarse en la confluencia con Sumar y que se hagan primarias para las listas, “como siempre debería haber sido y se establece en los estatutos” del partido, pues no creen “en la fontanería”, y menos en la de quienes les han “llevado al fracaso electoral”.

Por último, la líder de Podemos en Navarra y cabeza de lista de la coalición Contigo Navarra, Begoña Alfaro, ha apuntado en declaraciones a los medios este miércoles que el acuerdo entre la formación morada y Sumar “tenía que haber llegado hace meses” y consideraría una “irresponsabilidad” que no hubiera acuerdo para ir juntos a las elecciones generales.

“Si no se da acuerdo, valoraremos qué hacer; sería una irresponsabilidad porque podría alfombra roja a la derecha”, ha comentado Alfaro, quien ha precisado que Contigo Navarra está a la espera de que se produzca ese “ansiado acuerdo” en el plano estatal para decidir cómo presentarse a estas elecciones en la región.