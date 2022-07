Francisco Alcántara, presidente de Cáceres Viva: “A Cáceres no le va bien en Extremadura”

“Nosotros no somos nacionalistas ni independentistas, queremos un Cáceres integrado en una España fuerte y en una Europa fuerte, pero es cierto que a nosotros no nos gusta esta región extremeña porque a Cáceres no le va bien en la Extremadura actual”. “Nosotros estaríamos mejor dentro de un gran territorio, formado por las dos Castillas y Madrid”.

Son palabras de Francisco Alcántara, cacereño, y empresario, que recaló en la política de manos de Ciudadanos, aunque discrepancias con la dirección nacional del partido hicieron que, tanto él como la también concejala en el Ayuntamiento de Cáceres por Ciudadanos, Mar Díaz, fueran expulsados del partido y decidieran pasar al grupo mixto como concejales no adscritos.

Ahí nació el germen de Cáceres Viva, que se constituyó como formación política en noviembre de 2019, poco antes del comienzo de la pandemia por el Covid 19, lo que ralentizó todo, pero también les ha permitido tener tiempo para prepararse como en una carrera de fondo para poder dar el sprint a partir del próximo mes de septiembre, y no parar ya hasta las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo de 2023.

Recientemente, Cáceres Viva ha sido noticia porque, después de tres meses de negociaciones, finalmente, no ha ratificado el acuerdo de coaligarse electoralmente con la Plataforma “Levanta”, formada por “Cacereños por Cáceres”, que ya se unió a “Cáceres Viva” y luego se desligó, y con los partidos regionalistas “Extremeños” y “Extremadura Unida”.

Esta decisión, adoptada por el Comité Ejecutivo de Cáceres Viva ha hecho que el presidente de Extremeños, Estanislao Martín, les acuse de ceder a presiones independentistas que quieren desmembrar Extremadura

¿Existen movimientos independentistas en Cáceres?

Es un argumento tan sumamente pueril y absurdo que nadie puede creer que haya presiones independentistas hacia un partido político en Cáceres. Creo que es una salida hacia adelante para justificar nuestra salida de la coalición, en vez de hacer un ejercicio de autocrítica interno. Extremeños debe reflexionar si es el partido que quiere ser y si está preparado.

Nosotros no somos nacionalistas ni independentistas, queremos un Cáceres integrado en una España fuerte y en una Europa fuerte, si bien es cierto que a nosotros no nos gusta esta región extremeña porque a Cáceres no le va bien. Creemos que las competencias autonómicas que se transfirieron sin pedirlas, no son capaces de llevarlas a cabo teniendo en cuenta los estándares mínimos de calidad de cualquier región europea y también nos cuestionamos la distribución territorial que tenemos, pero éste no es un objetivo prioritario para nosotros“.

¿Cuáles son sus prioridades?

A nosotros nadie nos pide que luchemos contra la distribución territorial, ni contra el modelo autonómico. Nos piden que demos soluciones a problemas tales como que sus hijos no se tengan que marchar fuera en busca de oportunidades laborales; que demos soluciones al desempleo, que no tengan dificultad para que les opere un cirujano vascular o para que les den una licencia de obras. Esos son los problemas contra los que nos piden luchar.

Cáceres Viva mantiene que siempre ha existido una clara discriminación de Cáceres con respecto a Badajoz…

La discriminación es clara y objetiva en cualquier análisis socioeconómico que se haga, mientras Badajoz está convergiendo cada vez más con la media europea, Cáceres se va alejando. Hay un desequilibrio evidente en la Asamblea de Extremadura, los pacenses mandan, hay poco dinero que repartir y se va más hacia allá. Esto no tiene nada que ver con que haya más iniciativa empresarial en unan provincia que en otra, lo que sí es que en esta nos encontramos con más dificultades o con menos apoyos.

¿Qué motivó entrar en la coalición Levanta y después salir?

Cuando te llaman y te hablan de unir esfuerzos, agrupar recursos, buscar un mismo fin, y hacer las cosas mejor, es bueno sentarse y escuchar. Era interesante por unir fuerzas y optimizar la suma de los votos con el sistema electoral D’Hondt para poder entrar en las instituciones.

Las dificultades y los conflictos vienen cuando se juntan las miradas regionalistas con las que la teníamos cacereñistas, era difícil que estuviéramos todos cómodos. Intentamos que la coalición fuera estrictamente provincialista pero los dos partidos regionales ni sus representantes pacenses querían.

Teníamos 10 días para ratificar nuestro compromiso de coaligarnos, y nuestro comité ejecutivo, después de estudiarlo, vio que no merecía la pena seguir.

¿Cree que Cacereños por Cáceres perderá su identidad cacereñista por formar parte de la coalición regionalista Levanta?

Yo creo que sí, pero eso es algo que tendrán que valorar ellos.

El hecho de Cáceres Viva decidiera inicialmente entrar en la coalición donde se encuentra Cacereños por Cáceres después de que se desligaran , ¿puede significar que las diferencias no sean irreconciliables y que se pueda tender, de nuevo, un puente de unión?

Lo mejor de estos tres meses de negociación con la coalición ha sido volver al entendimiento con la plataforma Cacereños Por Cáceres. Ellos, en la primera reunión, reconocieron públicamente que fue un error salir de Cáceres Viva y agradecemos esa sinceridad. Nosotros queremos integrar a todas las personas que tengan intereses cacereñistas, ellos los tienen, y si quieren volver con nosotros, encantados. Pero, en estos momentos no hay diálogo alguno en ese sentido.

Hace un tiempo iniciaron una campaña para promover la afiliación ¿En qué posición se encuentra su partido de cara a las elecciones de mayo de 2023?

No tenemos muchos afiliados, tampoco hemos hecho mucha campaña en ese sentido, pero eso no nos preocupa, lo que buscamos son personas que compartan nuestros intereses y nuestras estrategias, que tengan ganas de complicarse la vida, porque nos la complicamos y máxime en un partido en el que todo está por trabajar y nada por repartir“.

¿Qué perfil buscan?

Realmente buscamos perfiles de personas que tengan capacidad para desarrollar alternativas serias a los partidos tradicionales. Ya tenemos contactos para constituir candidaturas en 40 localidades de la provincia, que esperamos que se lleven a cabo y ojalá sean en másNo nos interesa tanto estar en todos los sitios como sí nos interesa contar con personas que sumen y aporten. Queremos también integrar a agrupaciones locales independientes.

¿Qué esperan lograr?

Esperamos entrar en las instituciones y ser decisorios en la acción de gobierno de ayuntamientos, Diputación Provincial y Asamblea de Extremadura