Municipios de España y Portugal firmarán en Cáceres un acta de reconocimiento de fronteras

La localidad cacereña de Valverde del Fresno acogerá el próximo martes, 15 de octubre, al acto de firma de actas de reconocimiento de fronteras entre municipios de España y Portugal.

Se trata de un acto oficial que se debe realizar cada año entre las poblaciones de ambos lados de la Raya, según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Valverde del Fresno en un comunicado.

En el mismo participarán los municipios españoles de Valverde del Fresno (Cáceres) y los salmantinos de Navasfrías, Casillas de Flores, La Alberguería de Argañán y La Alamedilla.

Por parte de Portugal acudirán representantes de Penamacor, Sabugal, Vale do Espinho, Foios, Aldeia do Obispo, Laseosa, Forcalhos y Aldeia do Ponte.

La rúbrica tendrá lugar en el salón de plenos del Consistorio.

Una vez firmadas por los alcaldes respectivos, las actas erán enviadas a los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países.