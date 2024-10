La presidenta de Extremadura pide a Sánchez que revoque el cierre de la central de Almaraz previsto en 2027

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en una reunión celebrada en la Moncloa que revoque la decisión de cerrar la central nuclear de Almaraz en noviembre de 2027, y acusado a la vicepresidenta Teresa Ribera de haber aplicado “todo su sectarismo con Extremadura para colgarse medalla del falso ecologismo” al haber promovido esa decisión.

Guardiola razona la continuidad de Almaraz y la prolongación de su vida útil, en la soberanía energética de España; en lo que aporta la energía nuclear a la producción eléctrica nacional (26%), y en que el cierre “empobrecería” el norte de Extremadura ya que la central está situada en el noreste de la provincia de Cáceres.

“La energía nuclear”, ha declarado la líder extremeña del PP en la rueda de prensa posterior, “es imprescindible para la suficiencia y soberanía energéticas, cerrar Almaraz es un absoluto error y supone sumir al norte de Extremadura en la pobreza, por eso le he pedido que revoque la decisión de cierre y alargue su vida útil lo más posible”.

Guardiola ha invitado a Pedro Sánchez a visitar la instalación nuclear cacereña, y a comprobar las inversiones y modernización que se ha hecho allí.

En su opinión la vicepresidenta Ribera se ha colgado una falsa medalla ecologista pero ahora en Bruselas, una vez que la Comisión Europea concibe a la energía nuclear como limpia, ha cambiado de actitud.

Según el programa de operación y clausura de las instalaciones nucleares en España, recogido en el VII Plan General de Residuos Radiactivos, las fecha de cese de explotación de las Unidades I y II de Almaraz están fijadas para noviembre de 2027 y octubre de 2028, respectivamente.

AVE y autovías

Guardiola, que fue investida presidenta con los votos de Vox y gobernó con ese partido aunque luego rompieron el acuerdo, se ha quejado de lo que ha tardado Sánchez en recibirla, 466 días, mientras que otros mandatarios autonómicos “se han reunido con él hasta cuatro veces”.

La política cacereña ha reclamado al presidente del Gobierno un esfuerzo en varios frentes para que Extremadura pueda incrementar su desarrollo y al menos converger con la media española: “Solos, no podemos”.

“Le he entregado un documento de trabajo, un conjunto de reclamaciones que exigen voluntad, inversiones y políticas de Estado para que de una vez podamos converger”.

En infraestructuras “sufrimos un déficit histórico que lastra nuestro progreso, llevamos una travesía de agravios, sobre todo en el tren. Décadas con plazos e inversiones que no se cumplen, exigimos dignidad ferroviaria. No podemos esperar a 2034 que esté terminada la alta velocidad Madrid-Lisboa [es la fecha marcada por Portugal aunque España dice que ella podría tener su parte en 2030], así que hay que avanzar en los tramos no afectados por las travesías de Toledo y Talavera, que sean licitados”.

Guardiola ha reclamado también a Sánchez que “dignifique” el tren con nuevos trenes: “No tenemos por qué soportar más averías e incidencias, hemos abierto más telediarios que antes y tenemos un máster en chapuzas ferroviarias. No somos un cementerio de trenes”.

La reconstrucción de la línea ferroviaria Plasencia (Cáceres)-León es otra exigencia, un “compromiso claro” del Gobierno para que esté incluida en la red europea básica ampliada y así pueda ser una realidad en 2040, así como varios proyectos de autovías “aparcados” como las Cáceres-Badajoz, Mérida-Puertollano, Badajoz-Granada, Badajoz-Huelva y Cáceres-Portugal.