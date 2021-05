El PSOE extremeño destaca la oferta de pactos de Fernández Vara a la oposición

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha asegurado este jueves que Extremadura está preparada para aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos de recuperación y ha acusado al PP de "dejación de funciones" durante la pandemia, como un partido "antisistema".

En la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, Garlito ha insistido en la necesidad de estar unidos "para recomponer y pegar los pedazos" que deja la pandemia, destacando la labor que durante este tiempo han llevado a cabo los sectores más esenciales "que ha estado al frente de esta crisis, sin diferencias ideológicas ni territoriales".

A su juicio, fruto de la labor de conjunto de la sociedad, los indicadores económicos y sociales de Extremadura son mejores que los de la media nacional, pero ha advertido de que no ser motivo de satisfacción ni complacencia, pero si "la prueba de que aunar voluntades y conjugar el dialogo es bueno y es la senda por la que se debe continuar".

Por este motivo, ha celebrado los dos pactos que anunció el miércoles el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara (el de la modernización de la administración publica y de industrialización), que servirá "para recomponer, unir y activar" y que es además el objetivo y fin de los fondos de reestructuración europeos.

En este sentido, Garlito ha apelado a "no perder ni un solo minuto en no ganar este futuro", y ha criticado que, como ocurrió en 2008 con Felipe González, cuyo se le acusó de "pedigüeño" por exigir fondos de cohesión en la UE, ahora haya partidos que hacen "lo más antipatriota", que es "decir que no a estos fondos".

La portavoz socialistas ha dicho, en referencia al presidente del PP, José Antonio Monago, que al líder de la oposición "se le presupone lealtad", cuando además ha sido presidente de la Junta, y se ha preguntado "donde estaba el PP y que ha hecho mientras todos daban lo mejor de si mismos durante la pandemia".

"Nada, no ha hecho absolutamente nada", ha insistido la portavoz socialista, que ha recordado al PP que no asistió a ninguna de las comisiones interdepartamentales que se convocaron, su enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de 2021 y que no hayan apoyado ninguno de los decretos de ayudas que el Gobierno regional ha llevado al Parlamento regional.

"Luego hablan de autónomos y empresarios, pero cuando hay que votar desaparecen", ha remarcado Garlito, para quien esa actitud se llama "dejación de funciones", algo que "solo lo hacían los antisistemas".

Lara Garlito ha afirmado que ahora la preocupación debe ser el futuro "en un mundo que cambia" y en el que "los viejos caminos no funcionan" incidiendo que los fondos europeos ofrecen una Extremadura más cohesionada verde y digitalizada, con la educación como primera preocupación, aspecto en el que sí se ha mostrado de acuerdo con el pacto ofrecido por Monago.

También ha fijado como líneas fundamentales de actuación para lograr los objetivos futuros el apoyo a la cooperación o la igualdad porque "o hay igualdad o nada saldrá adelante", no solo porque sea este una de las cuatro líneas maestras para los fondos europeos, sino porque "la sociedad más igualitaria es la más avanzada y una sociedad machista es fracasada y fallida".

La portavoz socialista ha defendido la importancia para el éxito de las acciones en el futuro de "invertir, apostar y creer" en los más jóvenes, ya que el haber sido los que más han sufrido las dos últimas crisis "tendrá consecuencias en como piensan y se comportarán en la próxima sociedad". De ahí, la importancia que desde la Junta se le ha dado con el VII Plan de Juventud, "que no es no solo un compromiso con los jóvenes, sino con la cooperación, la inclusión, la cultura o la agricultura", como también es esencial la estrategia logística que ha presentado la Junta para mejorar la competitividad de las empresas.

Para Garlito, Extremadura "tiene capacidad para asumir liderazgo" en muchos y los fondos europeos "son la gran esperanza".