Unidas por Extremadura pide conocer el coste de la encuesta sobre Valdecañas, que es “una manipulación de libro”

Los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos han destacado este martes el resultado de la encuesta encargada por la Junta de Extremadura que dice que el 74 % de los extremeños está en contra del derribo del complejo urbanístico Marina Isla de Valdecañas, como defienden estas dos formaciones, pero la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que es “una manipulación de libro”, ya que las preguntas iban “dirigidas” a lo que el Ejecutivo regional quería conseguir.

Los representantes parlamentarios han comparecido para informar sobre el orden del día del pleno de la Asamblea, pero también han valorado el estudio de opinión elaborado por Metroscopia para la Junta de Extremadura. En este sentido, De Miguel ha indicado que su formación ha pedido conocer el coste del sondeo porque quieren saber si se ha usado dinero público con un fin “partidista”.

También pretenden conocer el contenido íntegro del sondeo, para saber la literalidad de la preguntas y el resultado de las valoraciones a los líderes políticos, que no se han facilitado, no sabe si porque el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ha obtenido una buena puntuación, ha señalado De Miguel.

Sobre la iniciativa de la Asamblea para pedir al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley del Suelo, ha insistido en que no apoyarán un cambio legislativo para “hacer legal” lo que varias sentencias firmes, la última del Tribunal Supremo, han considerado que es “ilegal”.

Iniciativa legislativa de la Asamblea

Por su parte, el portavoz del grupo Ciudadanos, David Salazar, ha opinado que no hacía falta una encuesta para saber lo que opinan los extremeños sobre este asunto. Salazar está a a favor cualquier iniciativa que impida el derribo de Valdecañas, de hecho ha pedido celeridad para tramitar la iniciativa parlamentaria que persigue la modificación de la Ley del Suelo, pero ha reclamado que se depuren responsabilidades por el “despropósito normativo” que ha habido y que no genera la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones.

La portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, ha destacado que la opinión mayoritaria de los encuestados coincide con la del PP y ha recordado que su formación siempre ha defendido la legalidad del proyecto y ha apoyado al Gobierno en buscar de soluciones para evitar la demolición, como partido de gobierno que ha sido y por la importancia de este asunto para el desarrollo de los pueblos y para atraer inversores.

Teniente ha pedido seguridad jurídica en la búsqueda de soluciones y, en este sentido, ha dicho que se están estudiando “fórmulas” y dando vueltas a la iniciativa parlamentaria para evitar “escollos”.

La portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, que ha destacado que el 90 % de los encuestados estaría de acuerdo en modificar la Ley del Suelo, ha recalcado que su partido siempre trabaja para que Extremadura se desarrolle, crezca y eliminar las “traviesas” que lo impidan.

Garlito, que no ha desvelado si hay algún avance en la iniciativa parlamentaria que se negocia, ha señalado que su partido siempre busca el consenso y que 13 comunidades autónomas están a favor de modificar la Ley del Suelo.