La Junta pone fecha a algunos grandes proyectos empresariales y asegura que habrá “buenas noticias”

La Junta de Extremadura acostumbra a presentar los grandes proyectos privados interesados en instalarse en la región pero es reacia a dar información sobre el desarrollo de esos proyectos. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo autonómico, Guillermo Fernández Vara, ha hecho este jueves una excepción, como ha admitido, para responder a una presunta del presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, sobre la situación de esos grandes proyectos anunciados pero que aún no han llegado.

Según ha explicado, el centro logístico de Amazon en Badajoz abrirá en los primeros meses de 2023, el macromatadero de Zafra se inaugurará en septiembre, el proyecto de la Ciudad de la Paz de Cáceres (centro budista) empezará a ser una realidad en los próximos meses, y las fábricas de de celdas de baterías y de cátodos están pendientes de la autorizaciones de explotación e investigación, “que van a ver la luz este mismo año”.

El presidente ha expuesto un listado de los proyectos y sus plazos de ejecución o puesta en marcha entre los que también se encuentra la ampliación de la industria cárnica de Peraleda de la Mata (Cáceres), que comenzará en unas semanas, la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo (Cáceres), que iniciará el movimiento de tierras este mismo año, y el polígono ecoindustrial CC Green, en la capital cacereña, que dará sus primeros pasos este año.

En cuanto al proyecto de ocio Elysium City, en Castilblanco (Badajoz), Fernández Vara ha afirmado que el plan de ordenación del proyecto de gran instalación de ocio ya ha sido aprobado inicialmente “y se está recabando en estos momentos los informes sectoriales correspondientes”. Sobre la azucarera de Mérida ha apuntado que en junio se deberá tomar la decisión definitiva sobre la financiación del proyecto.

Entre otras iniciativas empresariales, el presidente extremeño también ha mencionado en el pleno la ampliación de una industria de cosméticos del Valle del Ambroz, que va a ver duplicada su capacidad y una fábrica de cartón que se iniciará a finales de año, cuando también dará sus primeros pasados otra fábrica de alimentos medicinales.

A ello ha sumado que Extremadura acapara en la actualidad el 26 % de las plantas renovables que se están instalando en el país; que se están construyendo 15 hoteles de 4 y 5 estrellas, algunos de los cuales serán anunciados la próxima semana, y que se va solicitar la implantación de una fábrica de cableado eléctrico en la región.

“Yo no he dicho ni una sola palabra sobre nada sobre lo que no haya una base”, ha manifestado Fernández Vara a Monago, y ha apuntado que es la primera vez que se manifiesta públicamente sobre estos plazos por respeto a las empresas, y que lo ha hecho porque el PP se lo ha pedido con su pregunta.

Otra realidad

Sin embargo, el líder de la oposición ha recordado que el presidente afirmó en 2021 que venían momentos de oportunidades y que Extremadura atraería talento en lugar de exportarlo, algo que ha repetido en reiteradas ocasiones pese a que, a su juicio, “la realidad camina en sentido contrario”. Monago le ha contestado que si todo ello fuera cierto Extremadura no hubiera perdido más de cinco mil personas el año pasado ni registraría el doble de fallecimientos que de nacimientos, sin tener en cuenta una situación excepcional como la provocada por la pandemia.

El presidente del Grupo Popular ha aseverado que sobre el centro budista de Cáceres lo único que existe es una subvención “dudosa” a una asociación, que la fábrica de baterías de Volkswagen se ha ido a Sagunto, y que se le ha olvidado mencionar el proyecto de grandes casinos en Castilblanco que iba a generar 40.000 puestos de trabajo y sumar diez puntos al PIB regional, a pesar de que Fernández Vara sí se ha referido a ello.

Ante esto, Fernández Vara ha advertido al PP que vienen “meses malos para ustedes porque veo que reciben con sufrimiento las buenas noticias y les puedo asegurar que las va a haber”.