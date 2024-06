850 bomberos y 250 agentes del medio natural lucharán contra el fuego este verano en Extremadura

La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios contará este verano con 1.200 efectivos en la lucha contra el fuego, entre ellos 850 bomberos forestales y 250 agentes del medio natural. Un dato que ha facilitado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, en la presentación de la campaña publicitaria que su departamento ha diseñado para la prevención de incendios forestales.

La campaña, con el lema 'No quemes tu futuro', tendrá una “amplia difusión” a partir del próximo 18 de junio en prensa, televisión, radio, internet y vallas publicitarias. Higuero ha explicado el simbolismo del cartel principal de la campaña con una contraposición entre un pinar verde y otro absolutamente quemado; entre “la vida y la responsabilidad que debemos tener todos los extremeños” y “un paisaje desolador, que es lo que el fuego provoca”, con los bomberos forestales trabajando en la extinción definitiva de los rescoldos.

El consejero ha destacado que en esta campaña se recalca el color amarillo de los uniformes que llevan los bomberos forestales del Infoex para que “identifiquemos su enorme trabajo y sacrificio en defensa de mundo rural extremeño”.

Ignacio Higuero ha confiado en que “sea un verano tranquilo y nos veamos poco en los medios, porque eso es señal de que ha habido responsabilidad absolutamente por parte de todos los extremeños”.

En el anuncio publicitario se pone de relieve que “los incendios no solo destruyen árboles; un descuido o una imprudencia en el monte puede costar muy cara. No te quedes sin parte de tu vida, porque detrás de cada incendio hay mucho en juego. Planta cara al fuego. No quemes tu futuro”.

Higuero se ha felicitado por la detención, de la que ha informado este martes la Guardia Civil, de un supuesto pirómano en Aliseda (Cáceres) a quien se le intervinieron nueve mecheros en menos de 48 horas, cuatro de ellos tras ser detectado en las proximidades de donde se declaró el fuego que tuvo lugar el pasado 3 de junio.

En ese sentido, el consejero ha insistido en que “todos los extremeños tenemos que cuidar de nuestro magnífico patrimonio forestal” y, por tanto, “denunciar cualquier actividad” que pueda suponer un peligro o un riesgo, por ello ha pedido responsabilidad a todos los ciudadanos.