Detenido un médico por una supuesta agresión sexual a una joven en un centro de salud de Plasencia

La Policía Nacional ha detenido a un médico de 50 años por una supuesta agresión sexual a una joven de 22 años en un centro de salud de Plasencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de junio cuando la joven acudió al centro de salud placentino para una consulta médica y, supuestamente, en el transcurso de la misma el médico le realizó tocamientos y comentarios sobre su físico. La joven acudió después a la comisaría para denunciar unos hechos que la Policía Nacional ha comenzado a investigar.

La Jefatura Superior de Policía de Extremadura ha confirmado que “hay un detenido de 50 años de edad” por estos hechos y que “todo ha sido remitido a la autoridad judicial competente”. En declaraciones a EFE, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado de que no ha recibido ninguna comunicación ni denuncia oficial al respecto. Sí ha señalado, no obstante, que el facultativo que presuntamente podría estar implicado no forma parte actualmente del SES.

Por su parte, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta, Ara Sánchez Vera, a preguntas de los medios en Mérida, ha mostrado su “respeto absoluto” al procedimiento que se ha iniciado y su condena a este tipo de delitos.

Ha señalado que hay que dejar a salvo los procedimientos policiales y judiciales, porque existe una presunción de inocencia, y ha añadido que hasta que no se esclarezcan los hechos la Administración lo único que puede hacer es poner su red de recursos al servicio de la víctima.