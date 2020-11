Extremadura decreta el nivel de alerta 3 en todos los municipios

La Junta de Extremadura incrementa las restricciones de aforo pero esto no conllevará ni el cierre de la hostelería ni el cierre perimetral de la comunidad. El Consejo de Gobierno extraordinario, que se ha reunido este viernes, ha decidido declarar el nivel de alerta 3 en la región y en todos sus municipios durante 14 días.

Este nivel conllevará una reducción de aforos en establecimientos comerciales, que no podrán superar el 40% de capacidad, al igual que el interior de restaurantes y bares, donde la barra tendrá que ser clausurada. Las terrazas de estos establecimientos podrán tener hasta un 50% de aforo y las mesas no pueden superar las reuniones de seis personas no convivientes.

Además, las zonas comunes de centros y parques comerciales se quedarán con 30%, y un 35% de capacidad en hoteles. Los lugares de culto no podrán superar el 25% y se prohíbe la asistencia de público a los eventos deportivos en espacios cubiertos.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha sido el encargado de anunciar esta decisión, que se adopta para proteger al sistema sanitario y para que se puedan atender otras enfermedades, ya que la ocupación de camas en los hospitales (11%) y en las UCI (23%) "comienza a ser importante".

Por este motivo ha insistido en que con el endurecimiento de las medidas se quiere potenciar las que ya se han tomado, y que afectan al 57% de la población extremeña, y sobre todo, "reducir más rápidamente la incidencia acumulada de la Covid-19 a los siete días”, que es de 283,13 casos por cada cien mil habitantes.

Vergeles ha explicado que el nivel de alerta 3 entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y que no conllevará el aislamiento perimetral de Extremadura ni de ninguna otra localidad, si bien este cierre se mantiene en los municipios donde ya está en vigor.