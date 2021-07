La Junta de Extremadura decide perimetrar otras siete localidades más

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha decidido este miércoles plantear el cierre perimentral de otras siete localidades para tratar de frenar la pandemia de covid, Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Bienvenida y Villanueva del Fresno, en la provincia de Badajoz; y Losar de la Vera, Hervás y Miajadas, en la de Cáceres.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dado cuenta en rueda de prensa de estos nuevos cierres, así como de que decaen los establecidos en Valverde de Leganés, Salvatierra y Villafranca de los Barros.

Así, si se ratifican estos nuevos siete cierres perimetrales por el Tribunal de Justicia de Extremadura, como ha hecho en todos los casos anteriores, el total de localidades con restricciones para entrar y salir en la región a consecuencia de la covid-19 serían 28.

Además de de estas siete, tendrían aplicada esta medida de cierre en la región, que se prolonga durante 14 días revisable a los siete, Puebla de Sancho Pérez, Talavera la Real, Castuera, Puebla de la Calzada, Calamonte, Barcarrota, Valdelacalzada, Guareña, Siruela, Hornachos y Los Santos de Maimona; en la provincia de Badajoz; y Trujillo, Cabezuela del Valle, Montehermoso, Almoharín, Jaraíz de la Vera, Ceclavín, Aceituna, Arroyo de la Luz, Madrigalejo y Guadalupe, en la de Cáceres.

Fernández Vara ha explicado que si se mantienen las cifras de contagios y la evolución de la ocupación hospitalaria y las UCI, a partir del viernes la región estará oficialmente en nivel de alerta 2, con todas las medidas que eso conlleva, entre ellas entre un aforo del 30 % en el interior de las hostelería y de un 75 % en el exterior, y con un máximo de seis personas por mesa.

Además, el cierre del ocio nocturno pasaría a las dos de la madrugada, el aforo de los locales comerciales se situaría en el 50 %, el de los mercadillos al 75 % y las reuniones sociales quedarían a no más de seis personas.

Vara ha destacado también, por otra parte, que Extremadura supera ya el 68% de su población vacunada con pauta completa, con lo que en los próximos días se alcanzará la inmunidad de rebaño al cumplir el objetivo del 70% de inmunización.

Ha recordado igualmente que la semana que viene se extenderá la autocita con carácter general para avanzar "al máximo" en la vacunación de los chicos de 12 y 29 años, para en el mes de agosto lograr el objetivo de tener a toda la población mayor de esta edad vacunada.

El presidente extremeño ha advertido, no obstante, de que esto no resuelve la pandemia, porque ha recordado que" hay población vacunada que se está infectando y en algunos casos reinfectando", por lo que ha insistido en que es necesario que se respeten las medidas de seguridad, "porque no se puede tener confinada a una población eternamente".

Ha manifestado, además, que cuando toda la población española esté vacunada, habrá que hacer "todo el esfuerzo posible para que las poblaciones de todos los países con menos posibilidades económicas también se vacunen" para que el "virus no se haga mucho más fuerte allí y vuelva luego a atacar a los sitios donde ya estamos vacunados".

A preguntas de los periodistas, Fernández Vara ha explicado que la "foto fija" de esta semana en la evolución de la pandemia en la región plantea que se puede estar entrando en una cierta estabilización, pero ha dicho que "hay que esperar" y en ese sentido ha dejado claro que él no descarta nada, incluido pedir el toque de queda, si la situación empeorase.

Con respecto a los certificados covid, el presidente extremeño ha defendido que este tipo de decisiones se adopten de forma conjunta por parte de todas las comunidades autónomas, algo que planteará, ha dicho, en la Conferencia de Presidentes del próximo viernes.