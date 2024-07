Juzgan a un joven acusado de amenazar y retener a otros dos en un vehículo en Badajoz

La Audiencia de Badajoz ha juzgado este miércoles a un joven acusado de retener a otros dos, uno de ellos menor, durante varias horas en un vehículo y amenazarles con un arma, víctimas que, sin embargo, no han atestiguado durante la vista que el procesado fuese el autor de los hechos para indicar que no fue él.

El acusado, para el que la Fiscalía de Badajoz mantiene, no obstante, la pena de ocho años de prisión que solicitaba inicialmente, habría estado acompañado de otras dos personas (no identificadas) para retener a los dos jóvenes, un hecho que ocurrió en septiembre de 2019 en Badajoz, según afirma el Ministerio Fiscal.

La defensa pide por su parte la absolución para el varón, a tenor de los testimonios de las víctimas, junto a otras pruebas.

El abogado de la defensa, Fernando Cumbres, ha manifestado a EFE tras el juicio que se deben tener en cuenta también que no se han hallado huellas en la pistola, que no hubo rueda de reconocimiento o que la composición fotográfica de los hechos acontecidos durante esa noche no ha sido ratificada en sede judicial. Por todos estos hechos, y aunque la Fiscalía de Badajoz mantiene la pena inicial solicitada, el letrado se ha mostrado convencido de que habrá “absolución” para el acusado.

El escrito de acusación de la Fiscalía pacense expresa que el procesado, junto a otras dos personas, se hicieron pasar por policías para esposar a los dos jóvenes e introducirles en un vehículo tras apuntarles con una pistola de aire comprimido.

El coche se dirigió a un descampado de la barriada de Las 500, donde los ocupantes del vehículo preguntaron a las víctimas sobre sus familias, para cuestionarles si éstas eran sospechosas de un robo en un bar donde se habían sustraído diversas herramientas.

Tras dejar libres a los dos jóvenes, el acusado fue detenido por agentes de la Policía Nacional mientras se encontraba al lado del vehículo, en cuyo maletero se encontraba la pistola de aire comprimido utilizada, expresa el escrito de acusación.

El juicio ha quedado visto para sentencia.