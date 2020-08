“Aquí no matamos a los negros” fue algo que me dijo una mujer de Cáceres cuando el otro día paseando por su ciudad me paré a ver el nuevo mural urbano que promovemos desde la AEXCID en la ciudad, en este caso, en memoria del afroamericano asesinado por un policía en Estados Unidos, George Floyd. Yo creo que tenía razón la señora, pero continuamos charlando sobre el aumento de la crispación, del odio que quema las chabolas de los migrantes o les explota hasta que caen fulminados al suelo, de la bronca constante en los medios, sobre lo convulso de los tiempos en los que vivimos y de la necesidad de analizar las cosas con menos “aquí” y más de manera global.

El asesinato del norteamericano Floyd desató una ola de reivindicaciones en el planeta, bajo el lema #BlacKLivesMatter. Se destapaba, así, una gran evidencia que actúa con precisión milimétrica a lo largo de todo el globo: los promotores de discursos de ODIO aprovechan este momento histórico para generar enfrentamientos, crispación, malestar. Están ya en todos los parlamentos sembrando quiebra, generando ruptura.

Ante estas decentes reacciones ciudadanas, y esas perversas estrategias tan dañinas, las administraciones públicas tiene una enorme responsabilidad. Primero, la urgencia de posicionarse y no jugar a tibiezas con los racistas. Segundo, aportar certezas.

Todas las personas necesitamos estabilidad y seguridad en momentos tan difíciles, y esta pandemia y la segunda crisis consecutiva que sufrimos, hacen necesario traer una mirada más amplia con perspectiva histórica. No sería la primera vez que haya quienes echen gasolina al incendio para luego presentarse como los mejores bomberos, sobre todo cuando en su posición de privilegio las llamas nunca les rozarán.

Y por último, es urgente que todos seamos conscientes de que el Estado es la única garantía. Y hablo de Estado como lo garante de lo público, lo colectivo, la responsabilidad delegada para generar igualdad de oportunidades y de redistribución de la riqueza.

Desde la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería de Igualdad y Portavocía, venimos desarrollando esta línea de trabajo contra los discursos de odio desde la pasada legislatura. En alianza con el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Instituto de la Juventud creamos la Red de Espacios Seguros, que ha llegado a integrar a más de dos mil edificios públicos de toda la región y a la que Cáceres, con su alcalde, Luis Salaya, acaba de integrarse como primera ciudad de Extremadura que asume este gran compromiso por ser un municipio inclusivo y acogedor.

El mural dedicado a la figura de George Floyd en esta misma ciudad pertenece al proyecto de la AEXCID “Murales con Objetivos” que pretende la recuperación de espacios públicos y la activación del asociacionismo, mediante la pedagogía sobre los derechos humanos, y será el primer mural dedicado a este nuevo símbolo en todo el país.

“No descansaremos en esto”, me comprometí con la señora que paseaba hacia la ribera del Marco. “Tan fácil de entender”, me dijo ella, a la vez que manifestó “aquí no sobra nadie, no os dejéis a nadie atrás”.

* José Ángel Calle Suárez es director General de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura