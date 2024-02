Cáceres aprueba por segunda vez una moción para el control de los apartamentos turísticos

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por segunda vez una moción, la primera fue en la anterior legislatura socialista y con un texto idéntico, presentada por el Unidas Podemos (UP) en la que reclama elaborar y aprobar una ordenanza reguladora para los apartamentos turísticos.

El edil de UP Álvaro Jaén ha afeado que “se aprueben mociones en sesión plenaria que luego no se ejecutan, y ha confesado que se ha hecho ”un corta y pega“ para ver ”si surte efecto“ ante ”la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad“ y con el objetivo de ”dotar de una mayor seguridad jurídica al desarrollo de la actividad“. En este sentido, ha anunciado que irán registrando todas las mociones que se aprobaron en su momento y no se han llevado a efecto ”hasta que se cumplan“.

Además, ha ironizado con que no solo se ha copiado la moción, sino que su intervención “ha sido literalmente copiada” de la que realizó en su momento el hoy alcalde, Rafael Mateos. En este sentido, ha recordado que fue el PP el que presentó esta moción en la anterior legislatura, cuando estaban en la oposición, para la aprobación de la ordenanza y fue aprobada por unanimidad.

Jaén ha recordado que la exconcejala de Turismo Raquel Preciados hizo en julio del año pasado, recién llegada a su puesto, unas declaraciones asegurando que “en Cáceres hay una evolución sin criterio de los apartamentos turísticos”.

La moción ha sido, finalmente, aprobada con la abstención de Vox, aunque el actual concejal de Urbanismo, Tirso Leal, ha aclarado en el debate plenario que se está pendiente de una modificación del Plan General Municipal para sacar adelante esa ordenanza.

El pleno también ha aprobado la moción presentada por Vox para denunciar “las catastróficas consecuencias” que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses de las empresas del sector primario ubicadas en el término municipal de Cáceres y en defensa del sector primario’, con el voto de calidad del alcalde.

Igualmente, en la toma de conocimiento de la Resolución de Alcaldía sobre delegaciones conferidas, se ha refrendado el cambio de gobierno efectuado por Mateos debido a la salida de Preciados por el que la nueva edil popular Noelia Rodríguez Campos pasa a pilotar la concejalía de Deportes.