La recepta de l'èxit dels Germans Torres, al FIC 2024

El showcooking ja s'ha convertit en un dels plats clàssics del menú del Festival de les Idees i la Cultura. Aquest any estarà a càrrec dels Germans Torres. Javier i Sergio Torres, el restaurant dels quals compta amb tres estrelles Michelin, cuinaran el dissabte 29 de juny al migdia a l'escenari de plaça de Catalunya mentre conversen desplegant les seves arts culinàries i comunicatives.

Sobre l'escenari demostraran per què són uns dels cuiners més estimats i carismàtics del nostre país. En aquesta ocasió, els Germans Torres reinterpretaran dos dels plats més típics de la cuina catalana: ens ensenyaran la seva versió de la esqueixada catalana i faran una reinterpretació de la coca de recapte, una coca salada tradicional a la regió, mentre conversen i encomanen els assistents del seu entusiasme i amor per la gastronomia.

L'accés a aquest showcooking a la plaça, com a la resta d'activitats del Festival, serà gratuït i per a tots els públics.

Quan — Sábado, 29 de junio. 13.00 h On — Plaça de Catalunya Accés gratis

Germans Torres

Javier i Sergio Torres (Barcelona, 1970), més coneguts com els Germans Torres, van descobrir la cuina amb 8 anys gràcies a la seva àvia materna Catalina. Ella els va contagiar la il·lusió per treure el millor de cada producte. Formats a les millors cuines del món, el 2010 van aconseguir la seva primera estrella Michelin. El seu èxit es va traslladar a les pantalles i el 2013 comencen a col·laborar amb TVE, on més endavant assolirien un gran èxit amb el programa Torres a la cuina. El 2018 van obrir el seu restaurant Cocina Hermanos Torres (tres estrelles Michelin). La seva cuina es caracteritza per la cerca del màxim rendiment del producte amb una gran personalitat i un gran atractiu en colors, aromes, sabors i textures.