Javier Gallego i Violeta Star lideraran un programa especial en directe per tancar, com es mereix, una de les temporades informatives més intenses: amb un espectacle podcaster en viu i ple de sorpreses. A l'escenari hi haurà Santi Balmes, vocalista de Love of Lesbian, que ens submergirà a Un dia al meu cap, un llibre musical en què confessa com dóna resposta a les seves idees, disbarats i conflictes interns a través de les seves cançons. També presenciarem un autèntic aquelarre de dones podcasters, entre elles, Andrea Gumes, col·laboradora d'elDiario.es.