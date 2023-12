Un 2024 de rock en Galicia con los conciertos de Green Day, Queens of the Stone Age y Alice Cooper

El 2024 se presenta como un año lleno de grandes citas para los amantes del rock en Galicia, ya que tanto los grandes festivales como los demás programadores están anunciando la presencia de grupos y artistas que apuestan por ritmos contundentes. Bandas norteamericanas como Green Day (que estarán en O Son do Camiño), Queens of the Stone Age (A Coruña) o Avenged Sevenfold (Resurrection Fest) son algunas de las visitas ya anunciadas en un año en el que los programadores parecen haberse puesto de acuerdo para dar prioridad a las bandas de rock duro en sus carteles, aunque habrá también muchos conciertos de pop, electrónica y ritmos latinos, con la actuación del británico Ed Sheeran en Santiago como la principal de las que se han revelado por el momento. Además, visitarán Galicia en el nuevo año auténticas leyendas vivas como Marky Ramone y Alice Cooper.

Después de un 2023 con actuaciones de grandes artistas internacionales como Guns & Roses, Robbie Williams o Wilco, el año que comienza no se queda atrás, aunque aún faltan muchos meses para las semanas de primavera-verano en las que se concentran la mayoría de los eventos. Para abrir boca en febrero estará en Vigo el violinista armenio Ara Malikian (17 de febrero. Auditorio Mar de Vigo), uno de los nombres ya habituales en Galicia en los últimos años. Su concierto dará paso en las semanas siguientes en el mismo escenario a actuaciones de dos grandes nombres de la música española actual: Coque Malla (8 de marzo) y Pablo López (15 de marzo).

La otra gran cita musical de los primeros meses del año será la presencia en Galicia de Marky Ramone, que ya ha actuado en otras ocasiones, pero que en esta oportunidad llega por partida doble el 29 (Vigo) y 30 de abril (A Coruña). Y en Ourense ya anuncian un festival potente para finales de mayo en Bemposta con Arde Bogotá, Shinova y Shego, entre otras bandas nacionales.

El gran evento que marca el inicio del verano musical gallego es O Son do Camiño, que este año madruga más de lo habitual y se celebrará entre el 30 de mayo y el 1 de junio. El cartel de 2024 mantiene el eclecticismo musical que ya lo ha caracterizado en los últimos años. La banda punk norteamericana Green Day fue anunciada en primer lugar como cabeza de cartel para una edición que –como se encargó de desvelar Jared Leto, adelantándose a la organización– contará con grupos pop como Thirty Seconds to Mars y los míticos Pet Shop Boys, además de la cuota de ritmos latinos con J. Balvin y Myke Towers y la presencia, para completar el mejunje, de artistas españoles como Melendi y La Oreja de Van Gogh. Si el objetivo es (como parece) contentar un poco a todo el mundo, seguro que se consigue. De momento los abonos ya han volado y pronto comenzará la venta de entradas por días sueltos.

Queens of the Stone Age en el Coliseum

La fecha del 18 de junio está marcada en rojo por muchos, ya que será la jornada en la que ofrezcan su concierto en el Coliseum coruñés los Queens of the Stone Age. La banda californiana está avalada por uno de los mejores directos de rock del panorama mundial que no deja a nadie indiferente. El de A Coruña será su concierto inaugural de la gira por España con los temas de su octavo disco, In Times New Roman. Una cita imperdible que a buen seguro atraerá público de otras zonas de España, ya que las entradas para verlos en distintas ciudades se están agotando.

La siguiente cita potente del calendario musical gallego llegará a finales de junio con el Resurrection Fest de Viveiro, un festival que ya cuenta con un lugar de privilegio en el calendario mundial de eventos de rock duro. Hace unos días que se anunció el cartel, que un año más vuelve a destacar por la gran calidad de las bandas que acudirán a Lugo en esos días. Estaránlos grupos norteamericanos Avenged Segenfold, The Offspring o de la leyenda del hard-rock Alice Cooper. El Resurrection es otro de los eventos que agota abonos en pocas horas y ya se ha convertido en una verdadera industria para la comarca de A Mariña.

Y la tercera gran cita musical del año llegará casi a continuación, del 4 al 6 de julio, con el festival Portamérica de Caldas-Portas. Aquí, como ocurre con el Resurrection, sí que hay una clara línea de programación que apuesta por bandas y solistas españoles con alguna incursión a la música latinoamericana (Babasónicos y Lila Downs estarán en 2024). En el cartel de este año destaca la presencia del colombiano Juanes y, por parte española, habrá una gran representación de artistas y grupos indies y pop como Vetusta Morla, Xoel López, Aitana o Arde Bogotá, junto a la veterana Luz Casal. Además de la música, este festival apuesta también por la gastronomía, que juega un papel muy importante con showcookings y otras actividades durante los días del festival.

El Sheeran en Santiago

Ese mismo fin de semana del Portamérica tendrá lugar la actuación en Santiago del británico Ed Sheeran, sin duda uno de los nombres estrella del pop internacional de la última década y que tendrá como teloneros ese sábado 6 de julio en el Monte do Gozo a los colombianos Bomba Estéreo y a Milky Chance. Este macroconcierto se incluye dentro de la marca Gozo Festival que una semana después (13 de julio) convertirá al mismo escenario compostelano en una inmensa pista de baile con las actuaciones de grandes DJ internacionales como Armin Van Buuren, Claptone y Fedde Legrand. En realidad esta jornada de música electrónica llega a Galicia procedente de Barcelona ya que hasta ahora se celebraba el festival en la capital catalana bajo la denominación de Barcelona Beach Festival. Este año cambia el escenario.

Durante julio y agosto se celebran la mayoría de los grandes festivales, con paradas destacadas como el Atlantic Fest de Vilagarcía, el Noroeste Estrella Galicia y las Noites do Porto en A Coruña –que aún no han anunciado sus carteles–; los conciertos de verano en Vigo, con estrellas también pendientes de anunciar, y festivales más pequeños como Vive Nigrán, Son Rías Baixas y Revenidas. Para los de paladar musical exquisito hay otras citas imperdibles como el SinSal de la Illa de San Simón o el Felicia Pop de Fene.

El Caudal Fest cierra el calendario

Aparte de las citas festivaleras, hay otros conciertos ya programados que, sin duda, van a levantar mucha expectación. El Coliseum de A Coruña recibirá el 5 de abril a Los Tigres del Norte, grupo de fama mundial como exponente de los llamados narcocorridos y el 27 de junio estará en el mismo escenario otra banda mexicana, Maná, un grupo llenaestadios que se ha convertido en una de las referencias a lo largo de las últimas décadas.

Y en septiembre llegará el fin del verano pero no lo hará sin música. Todavía no hay cartel para eventos como el Festival da Luz de Boimorto pero sí que ya está prácticamente cerrado el del Caudal Fest de Lugo, que contará con una gran nómina de bandas españolas para cerrar el verano los días 20 y 21 de septiembre. Mikel Izal, Viva Suecia y Arde Bogotá serán algunas de las bandas que pondrán el punto y final al verano musical gallego.