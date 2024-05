El musical sobre Los Secretos llega a A Coruña y Salvaterra celebra la Sementeira con mucha música y sabor rural

Hay semanas que son raras en el calendario cultural y parecen tomarse un descanso ante lo que va a venir después. Esta semana es de esas, no es que no haya programación pero comparado con la de semanas anteriores y con lo que viene en las próximas se queda algo escaso. Pero aún así aparecen cosas interesantes como el musical A tu lado, con Los Secretos como protagonistas, que podrá verse este domingo 12 en el Palacio de la Ópera de A Coruña, por ejemplo. También es muy apetecible el gran concierto con música de cine que tendrá lugar ese mismo día en el Auditorio Mar de Vigo, con la actuación de la Film Symphony Orquestra. Y no podemos olvidar la Festa da Sementeira que tendrá lugar en Salvaterra do Miño este fin de semana, con muchos conciertos interesantes (Mondra, Familia Caamagno, entre otros).

Donde tampoco faltará la acción es en Santiago donde hay un programa de conciertos importantes durante las fiestas de la Ascensión, con el Composfest del viernes 10 y la actuación de la británica Billie Marten como platos fuertes. En teatro también hay bastante actividad esta semana con Pandataria en Ourense, Hasta que la muerte nos separe en A Coruña o Made in Galicia en Santiago. Y en arte os recomendamos que os deis una vuelta por la gran exposición dedicada al artista de Lalín Antón Lamazares, que se ha prolongado en el CGAC de Santiago hasta el 1 de septiembre. Vamos con todo.

Musical de Los Secretos en A Coruña. Palacio de la Ópera. Domingo 12

Los Secretos son sin duda una de las bandas más representativas del pop-rock español de los 80 y ahora presentan un nuevo espectáculo en el que repasan su trayectoria a través de un musical. La tormentosa historia de la banda se repasa a través de canciones que ya se han convertido en himnos como Déjame. Puede verse el domingo 12 en el Palacio de la Ópera de a Coruña. Aquí entradas.

Festa da Sementeira en Salvaterra. Muiño da Ponte. Sábado 11 e Domingo 12

Como parece que estos días va a seguir el buen tiempo tienes un planazo para hacer el fin de semana en Salvaterra do Miño. Se trata de una nueva edición de la Festa da Sementeira, con un aroma muy rural en todas las actividades. Habrá muchos conciertos con artistas como Mondra, Familia Caamagno o De Ninghures, humor con Perdomo y otras actuaciones y hasta una Olímpiada de Deporte rural, con participación de niños y mayores. Aquí el programa completo.

Conciertos de la Ascensión en Santiago. Praza de A Quintana. Hasta el domingo 12

Las fiestas de la Ascensión se cierran este fin de semana en Santiago con varios conciertos entre los que destacan especialmente los que se celebran viernes y sábado en la Praza de A Quintana. El viernes tendrá lugar el ComposFest con la actuación de bandas como Dios Ke Te Krew o Boyanka Kostova y el sábado será el turno de la británica Billie Marten. Todo gratuito y además siempre está la oportunidad de darse una vuelta por la feria y tomar el tradicional pulpo. Aquí programa completo.

Inda é día de Lamazares, en Santiago. CGAC. Hasta el 1 de septiembre

La gran muestra sobre los 50 años de trayectoria del artista lalinense Antón Lamazares en el CGAC de Santiago se ha prorrogado hasta el próximo 1 de septiembre para permitir disfrutar de una amplia selección de las obras de un pintor imprescindible para el arte gallego de la segunda mitad del siglo XX. Aquí más info.

Otras propuestas:

Film Symphony Orchestra en Vigo: Henko es el título de la gira de esta orquesta que llega al Auditorio Mar de Vigo este domingo 12 con grandes temas de bandas sonoras de películas. Aquí entradas.

Pandataria en Ourense: La obra protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo llega al Teatro Principal de Ourense este viernes 10. Aquí entradas

Hasta que la muerte nos separe en A Coruña: La obra de Emilio del Valle llega al Teatro Rosalía de Castro coruñés este viernes 10 y el sábado 11. Aquí entradas.

Made in Galiza en Santiago: La obra de Sarabela Teatro que plantea una reflexión sobre el gallego puede verse el jueves 16 y el viernes 17 en el Teatro Principal de Santiago. Aquí entradas.

Bandas tributo en Santiago: Una banda tributo a U2 y otra que rinde homenaje a la misma banda, a The Cure y a Depeche Mode actúan estos días en Santiago. Aquí más info.

Killer Kin en A Coruña: La banda americana inspirada en los míticos New York Dolls actuá el miércoles 15 en la sala Mardi Gras. Aquí entradas.