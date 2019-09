Feijóo erige su gestión en "modelo" para España en el último gran debate de la legislatura gallega

La fecha en la que fue fijado el último debate de política general de la legislatura gallega anticipaba que iba a estar inevitablemente marcado por el contexto estatal y, concretamente, por la convocatoria de las nuevas elecciones generales por falta de acuerdo para formar el nuevo Gobierno de España. Así lo había anticipado el PP y así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando apenas habían transcurrido unos pocos minutos del discurso con el que abrió la sesión. No podría exponer la situación política gallega y sus planes de futuro sin antes "evaluar las consecuencias de la parálisis" en el Ejecutivo central.

"Nos vemos perjudicados por la inestabilidad crónica de España, porque Galicia es España", proclamó el presidente gallego para dibujar un panorama estatal de "permanente pugna electoral" y "expectativas partidistas" que llegan a "pervertir las instituciones". Todo, ha acusado, por culpa de un Pedro Sánchez a quien incluso atribuye una "manipulación del calendario electoral" en el último año hasta conducir a España a la "peor crisis política de la democracia".

Con el marco trazado, el de una "parálisis" estatal promovida por el PSOE, el titular del Gobierno gallego ha lanzado la principal idea fuerza de su intervención. "Quiero para España el ejemplo que damos los gallegos", el que, a su juicio, da la Xunta, porque "por encima de todo soy presidente de Galicia y nunca he sido ni seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío", dijo en lo que puede ser leído como un alejamiento de la línea oficial marcada por la cúpula de Pablo Casado.

En ese alejamiento también es posible enmarcar las referencias a la lucha contra la violencia machista, una "realidad" que "no es aceptable negar" ni "diluir" en otros "problemas". "Nadie de los que estamos aquí deberíamos negarnos que estamos comprometidos contra esta lacra", afirmó tras citar medidas contra la violencia de género aprobadas por su Gobierno, pero también por el de PSdeG y BNG.

"Aspiro a preservar el modelo de Galicia", dice Núñez Feijóo, un modelo "centrado" que convierte al Ejecutivo que dirige en una "excepción" porque, por ejemplo, va a presentar los Presupuestos de 2020 "cumpliendo el plazo legal", anunció tras semanas amagando con la posibilidad de no llegar a presentarlos por la retención de la financiación estatal, los "700 millones" que volvió a reclamar en este pleno.

Vista del hemiciclo del Parlamento gallego durante el discurso de Feijóo en el debate de política general Parlamento de Galicia

Diez años después de recoger lo que definió como "la peor de las Galicias posibles", en referencia a la gestión del Gobierno de PSdeG y BNG (2005-2009), Feijóo dice estar en disposición de "abordar" la "Galicia de la nueva década", que estará marcada por "tres Xacobeos", los de los años 21, 27 y 32. "La Galicia jacobea de la próxima década tiene que ser la mejor Galicia de la historia para los gallegos", aseguró en un contexto en el que, más allá de menciones difusas al contexto internacional, las únicas fuentes de incertidumbre las ha situado en el Gobierno socialista de España. Porque "las gallegas y los gallegos sí pueden dormir tranquilos en lo que respecta a la Xunta", proclamó en lo que parece pretender ser una reformulación irónica de las recientes declaraciones de Sánchez sobre posibles pactos con Unidas Podemos.

Principales anuncios

Más allá de la confrontación con el Gobierno de España y del énfasis en erigir su década en la Xunta como modelo "para el conjunto del Estado frente a la parálisis y al desgobierno", la segunda principal línea del discurso de Feijóo en el último debate de política general de la legislatura ha pasado, como habitualmente, por varios anuncios más o menos concretos. Tras los recientes datos que han confirmado un nuevo mínimo histórico de nacimientos en Galicia, el presidente gallego mantiene que "hemos adoptado más medidas que nunca" de "apoyo a la natalidad" y "seguiremos por ese camino".

En este sentido –y como ya había avanzado el equipo de Feijóo a varios medios antes del pleno–, el presidente afirma que la Tarjeta Bienvenida (el cheque bebé impulsado por la Xunta en los últimos años) será ampliado para que las familias que tengan "un tercer hijo" reciban "2.400 euros anuales desde su nacimiento y hasta que cumpla los tres años". Además, dice, la conocida como caja finlandesa tendrá una composición "más completa". En el ámbito de la educación infantil, avanza, las escuelas dependientes de la Xunta serán "totalmente gratuitas para todas las familias" que logren plaza en ellas "a partir del segundo hijo" en 2020. La Xunta incluso contemplaría la gratuidad total si "colabora" el "próximo Gobierno central".

La incógnita sobre su candidatura

El discurso del presidente en el último debate de política general de la legislatura también ha estado marcado, como ya había sucedido en la misma sesión de la legislatura anterior, por la incógnita sobre su futuro político. No en vano, además de reivindicarse implícitamente como "modelo" para España, Feijóo se ha expresado con ambigüedad a este respeto. "Lo de menos es el futuro de los que estamos aquí" y "lo de más es que Galicia ha despejado el suyo para los próximos doce meses", ha señalado en lo que parece una referencia a agotar la legislatura.

Dicho esto, no obstante, Feijóo ha agregado algo más. El "reto" es "garantizar un futuro cierto para los próximos doce años" y para esto "las gallegas y los gallegos pueden contar con la Xunta de Galicia y pueden contar conmigo" porque "no hay mayor honra que servir a Galicia". La incógnita sigue sobre la mesa y los grupos de la oposición intentarán despejarla en sus respectivos discursos. En una primera evaluación de las palabras de Feijóo ya han anticipado su conclusión: para PSdeG, Común da Esquerda, BNG y el Grupo Mixto conformado por miembros de En Marea, este no es sólo el último debate de la legislatura, sino también el último de Feijóo como presidente tras una "década negra".