La Academia Galega cambia la definición de autismo para eliminar su consideración como enfermedad

Autismo. Substantivo masculino. Trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por la dificultad en la interacción social y en la comunicación y por patrones de pensamiento y comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Esta es la definición lo que se puede leer desde este lunes en el diccionario en línea de la Real Academia Galega. La institución ha escuchado las solicitudes de la Federación de Autismo de Galicia y, en vísperas del Día Mundial del Autismo -que se celebra el martes 2 de abril- ha eliminado cualquier rastro de consideración de enfermedad de este trastorno.

La definición anterior rezaba: Trastorno psicológico que aparta al individuo de la realidad exterior, encerrándolo en sí mismo e incapacitándolo total o parcialmente para comunicarse con los demás. En la frase que aparece como ejemplo, se podía leer. “Trató las diferencias entre autismo y esquizofrenia infantil”. En la definición de autista, que también cambia, el ejemplo era aún más claro: “Los enfermos autistas necesitan muchos cuidados”.

La academia, tras el acuerdo de su Seminario de Lexicografía, se adapta así “a los cambios producidos en la descripción científica y en la percepción social” del autismo. La académica de número y coordinadora en funciones del Seminario, Dolores Sánchez Palomino, ha explicado que la institución quiere “promover los principios de justicia, igualdad y respeto a la diversidad” y ello supone un “proceso constante de revisión y modernización” del Diccionario.

Por su parte, la Federación, impulsora del cambio, defiende que “el autismo no cumple con este criterio, ya que no implica un mal funcionamiento de los sistemas corporales, sino diferencias en el procesamiento neurológico. El cambio en su conceptualización refleja una comprensión más moderna y respetuosa de la diversidad neurobiológica, y destaca la importancia de aceptar y apoyar a las personas en el espectro autista, en función de sus necesidades y fortalezas individuales”.

A la definición, el diccionario le añade, en el apartado de observaciones: “Normalmente, se utiliza la expresión Trastorno do Espectro Autista o Trastorno do Espectro do Autismo (TEA)”.