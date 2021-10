Así actúa el PP cuando quien critica las decisiones de los votantes no es Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa ha sumado su nombre a la lista de figuras cercanas a la derecha que están participando en la convención nacional del PP y ha dejado unos comentarios sobre las decisiones de los votantes que han levantado polvareda: "América Latina está en una situación muy difícil. Va a salir de ella cuando descubran que han elegido mal. Lo importante en unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Los países que votan mal, lo pagan caro". Los miembros del PP presentes en el acto le aplaudieron.

Las críticas por estas consideraciones sobre la pertinencia de lo que eligen los votantes no se hicieron esperar, pero no partieron del PP. La postura de los populares dista de la adoptada cuando, tras las elecciones autonómicas de 2016 en Galicia en las que Alberto Núñez Feijóo obtuvo su tercera mayoría absoluta, el diputado de En Marea en el Congreso Miguel Anxo Fernán Vello criticó los resultados. En un tuit que retiró unas horas después y por el que se disculpó, calificaba al pueblo gallego de "alienado e ignorante". Entonces, varios miembros del PP cargaron contra él, consideraron que las disculpas no eran suficientes e insistieron en pedir su dimisión.

En los pasillos del Congreso, la diputada gallega Marta González manifestó que en el Grupo Parlamentario Popular se sentían "muy ofendidos". "Si no da unas explicaciones y unas disculpas serias y contundentes, no está capacitado para ejercer esta representación que le han dado los votos, y por lo tanto debería dimitir y dejar su puesto a alguien más capacitado", dijo. Fernán Vello rectificó y argumentó que había escrito en mensaje "en caliente" y había expresado "ideas desacertadas".

En esta ocasión, tras las palabras de Vargas Llosa, el líder del PP, Pablo Casado, tuiteó que para él es "un honor" que el nobel peruano haya dicho que lo votará en las próximas elecciones. No hizo alusión a las polémicas palabras, que el escritor pronunció en Sevilla, durante un coloquio en el que también participó el opositor venezolano Leopoldo López y que estuvo moderado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. En su intervención, Vargas Llosa insistió en su idea: "Las elecciones libres son muy importantes, pero es muy importante que quienes votan, voten bien".