Arzúa celebra la Festa do Queixo con grandes conciertos gratuitos y Lugo abre el calendario festivalero con A Candeloria

Poco a poco nos vamos aproximando a la primavera y el calendario de conciertos se va llenando de propuestas festivaleras donde se pueden encontrar conciertos para gustos muy diversos. Este fin de semana se celebra la Festa do Queixo de Arzúa que está a punto de cumplir 50 años y desde hace ya muchos años combina la gastronomía con la música. Este año vuelven a tener un cartel de lujo con actuaciones gratuitas de bandas como Arde Bogota y Fillas de Cassandra. En Lugo también han decidido madrugar con esto de la programación de festivales y celebran, también el fin de semana, el evento A Candeloria con grupos como Dakidarría y Soziedad Alkoholika. El plan musical de este fin de semana en la Galicia interior pinta muy bien.

Y las ciudades con programación más estable no se quedan atrás estos días y así tendremos a la banda estadounidense Jason Kane & The Jive en A Coruña y Mos, a Abraham Cupeiro y Marwán en Santiago y a los Café Quijano también en A Coruña. En Vigo se presenta este fin de semana el musical La Movida, que recrea la música española de los 80. En el apartado escénico destaca estos días la doble cita de los humoristas coruñeses Perdomo y Touriñán en el Palexco de su ciudad y la obra El Padre, de Florian Zeller, con José María Pou, que podrá verse el domingo 3 en el Auditorio de Galicia de Santiago. Y en exposiciones te recomendamos esta semana darte una vuelta por la que la Cidade da Cultura de Santiago dedica al ilustrador Chichi Campos. Mucha oferta para no tener excusa para aburrirse.

Arde Bogotá y Fillas de Cassandra en Arzúa. Festa do Queixo. Sábado 2 y Domingo 3 de marzo

La banda indie española Arde Bogotá y Fillas de Cassandra son dos de los principales atractivos del cartel de la Festa do Queixo de Arzúa que a lo largo del fin de semana también contará con las actuaciones (siempre gratuitas) de De Vacas, Grande Amore y Guadi Galego, entre otros. Además, puedes disfrutar del mejor queso y otros productos de la zona en la feria gastronómica que se celebra en las proximidades de la plaza donde se celebra el festival. Aquí más info.

Festival A Candeloria en Lugo. Pazo de Congresos. Viernes 1 y sábado 2 de marzo

La mítica banda de hardcore Soziedad Alkoholika encabeza el cartel del festival A Candeloria de Lugo que celebra este fin de semana su décimo aniversario. Los donostiarras actuarán el sábado 2 junto a bandas como Los Chikos del Maíz o Talco. El viernes actuarán, entre otros, Dakidarría y Rebeliom do Inframundo. También habrá una programación de Cantos de Taberna dentro del festival. Aquí más info y entradas.

Perdomo y Touriñán en A Coruña. Auditorio Palexco. Viernes 1 y Sábado 2 de marzo

Los humoristas coruñeses Perdomo y Touriñán le han dado una vuelta a las actuaciones que realizaron por redes sociales durante la pandemia para convertirla en el espectáculo Corentena, con el que a buen seguro te van a hacer reír. Quedan pocas entradas para las cuatro sesiones que ofrecerán este fin de semana en el Palexco de A Coruña. Aquí.

Chichi Campos en Cidade da Cultura. Santiago de Compostela. Hasta el 12 de mayo

La Biblioteca de la Cidade da Cultura acoge esta muestra dedicada al periodista e ilustrador Chichi Campos, un creador muy conocido en los años 70 y 80 en Santiago que desnudó la realidad política y social gallega de esos años con su humor e ironía. Se exhiben originales de su obra con atención especial a los de la revista Can sen dono. Aquí más info.

Otras propuestas:

Jason Kane & The Jive en Coruña y Mos: La banda texana que mezcla rock, blues y funk actúa este viernes 1 en la sala Mardi Gras de A Coruña (Entradas, aquí) y el sábado 2 lo hacen en la Rebullón de Mos. Aquí entradas.

Café Quijano en A Coruña: El Manhattan Tour de Café Quijano llega está sábado 2 al Palacio de la Ópera coruñés. Aquí entradas.

Musical La Movida en Vigo: Los nostálgicos del pop español de los 80 disfrutarán especialmente de este musical que podrá verse el viernes 1 y el sábado 2 de marzo en el Auditorio Mar de Vigo. Aquí entradas.

El Mythos de Cupeiro: Músicas y mitologías de distintas partes del mundo se mezclan en el nuevo espectáculo de Abraham Cupeiro, que podrá verse el sábado 2 de marzo en el Auditorio de Galicia de Santiago. Aquí entradas.

Marwán en Santiago: El cantautor y escritor madrileño actúa en la sala Capital de Santiago este viernes 1. Aquí entradas.

El Padre en Santiago: José María Pou protagoniza la obra de Florian Zeller que plantea una reflexión sobre la vejez y los cuidados puede verse este domingo 3 en el Auditorio de Galicia. Entradas, aquí.