Pablo López y los veteranos Pancho Varona y Ramoncín actúan en Galicia este fin de semana

Avanzamos con paso firme hacia las vacaciones de Semana Santa (para quien las tenga) y la agenda cultural se va cargando con muchos conciertos y también propuestas de teatro y cine muy interesantes. Esta semana viene marcada por tres visitantes ilustres que llegan a Galicia con sus giras. Los veteranos Ramoncín y Pancho Varona actuarán en Santiago (Varona, también en Ourense) y el aclamado Pablo López lo hará en Vigo en un concierto que ya ha agotado sus entradas. Pero el programa de conciertos no se queda ahí, ni mucho menos. La banda del fallecido Pau Donés rinde homenaje al gran cantante con la gira que llega esta semana a Santiago y A Coruña y Mundo Prestigio y Funzo & Baby Loud también ofrecen actuaciones en Santiago y Vigo.

En el apartado teatral hay que destacar la llegada de Iribarne, la obra basada en la figura de Manuel Fraga, que llega el Teatro Rosalía de Castro coruñés, mientras que en Santiago se podrá ver la obra Manuela Rey is in Da House, una interesante y arriesgada coproducción luso-gallega. Y en cine tendremos a partir del miércoles 20 la Mostra Internacional de Cine Etnográfico (MICE) en el Museo do Pobo Galego de Santiago. En arte repasamos esta semana el panorama expositivo en A Coruña con la muestra de Helmut Newton en el puerto y la dedicada a Sorolla en el Museo de Bellas Artes como citas más destacadas. Vamos con todo.

Pablo López, Varona y Ramoncín. Vigo, Santiago, Ourense. Viernes 15 y Sábado 16

Triple visita de artistas nacionales consolidados este fin de semana en Galicia con el concierto que ofrecerá Pablo López en el Auditorio Mar de Vigo (viernes 15. Entradas agotadas), el que dará el veterano del rock español Ramoncín en Santiago (Sala Capitol. Sábado 16. Entradas, aquí) y la doble cita con el gran compositor y productor musical Pancho Varona en Santiago y Ourense (viernes 15, Riquela Club Santiago y sábado 16, Teatro Principal Ourense). Las entradas se pueden comprar aquí y aquí.

Tributo a Pau Donés en Santiago y A Coruña. Sala Capitol y Sala Inn. Viernes 15 y sábado 16

La temprana muerte del músico Pau Donés no ha hecho olvidar a uno de los artistas más queridos por el público español de las últimas décadas. La que fue su banda le rinde homenaje con esta gira, bajo el nombre de Jarabe de Palo, que recala ahora en la sala Capitol de Santiago (viernes 15) y en la sala INN de A Coruña (sábado 16). Aquí se pueden comprar las entradas para Santiago y aquí, las de A Coruña.

Iribarne en A Coruña. Teatro Rosalía de Castro. Viernes 15 y sábado 16

La obra de Esther Carrodeguas basada en la figura de Manuel Fraga llega este fin de semana al Teatro Rosalía de A Coruña precedida por el gran éxito de público y crítica obtenido en toda España. La política y nuestros políticos dan para hacer mucho teatro y ya era hora de que alguien llevase a una gran figura pública hasta las tablas. Las entradas están agotadas.

Helmut Newton y Sorolla en A Coruña. Muelle de Batería y Museo de Bellas Artes

Te proponemos para estos días una visita a dos de las grandes exposiciones temporales abiertas en A Coruña aún durante algunas semanas. En el muelle de Batería tienes la oportunidad de ver la gran muestra dedicada al fotógrafo Helmut Newton, sin duda uno de los acontecimientos culturales del año en Galicia. Está abierta y con entrada libre hasta el 1 de mayo. Aquí puedes encontrar más información.

Y hay menos tiempo (hasta el 7 de abril) para ver la muestra Sorolla en Galicia, en el Museo de Bellas Artes, que hace un repaso por las obras que el pintor realizó durante sus estadías en esta tierra y las pone en contexto junto a cuadros de artistas gallegos con los que se relacionó. Aquí hay más información.

Otras propuestas:

Arranca la MICE en Santiago: La Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) comienza este miércoles 20, con epicentro en el Museo do Pobo Galego, y una programación muy interesante. Aquí puedes leer más información.

Mundo Prestigio en Santiago y Vigo: La banda, que combina diversos estilos musicales, presenta su primer disco después del éxito alcanzado con varios EPs. Tocan este fin de semana en Malatesta de Santiago y Mondo Club de Vigo. Aquí, las entradas.

Funzo & Baby Loud en Vigo: Los hermanos alicantinos se separan después de varios años de trayectoria y lo celebran con una gira que recala este sábado en el Auditorio Mar de Vigo. Aquí se pueden comprar las entradas.

Manuela Rey is in Da House en Santiago: La increíble historia real de la actriz y escritora Manuela Rey es el eje de esta coproducción luso-gallega que puede verse este viernes 15 y el sábado 16 en el Teatro Principal. Aquí, las entradas.