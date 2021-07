El alcalde de Ourense, contra la medalla al personal de vacunación: "Poner una vacuna no requiere pericia particular"

Al alcalde de Ourense no le ha sentado bien que la Xunta de Galicia haya condecorado con su máxima distinción al personal implicado en la vacunación contra el coronavirus. “Poner una vacuna no requiere una pericia particular”, escribió en una entrada de su perfil de Facebook en la que también abogaba por distinguir con la máxima condecoración del Gobierno gallego “a quienes desarrollaron la vacuna para frenar la COVID”. Gonzalo Pérez Jácome, del partido populista de derechas Democracia Ourensana, gobierna la tercera ciudad de Galicia en coalición con el Partido Popular.

El regidor había asistido el domingo a la entrega del galardón en Santiago de Compostela. No tardó ni 24 horas en criticar a los sanitarios encargados de dispensar la inmunización. "La medalla de Galicia debería ir para quienes desarrollaron la vacuna frente a la Covid-19 y en todo caso para los investigadores gallegos que, con pocos medios, los intentaron en sus laboratorios", afirmó Jácome, "poner una vacuna no requiere una pericia particular, no es cirugía, y quienes ponen las vacunas no son voluntarios, es más la mayoría cobran horas extras".

El alcalde de Ourense añadió que em vez de entregar la medalla al personal de enfermería que “pincha la aguja en el brazo a los ciudadanos", debería hacerse una "mención especial sí debería dispensarse a los voluntarios de Protección Civil que ayudan logísticamente y muchos no cobran en las vacunaciones". En realidad la distinción, decidida por el Consello de la Xunta, se dirige a todos los colectivos implicados en el dispositivo público de vacunación, de los sanitarios a Protección Civil, de las distintas policías a los responsables de administración.

El Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de Ourense piden que se retracte públicamente.