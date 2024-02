“Galicia, nadie al volante”: el BNG parodia el vídeo navideño del PP y consigue más visualizaciones que el original

Una figura animada con la cara de Alfonso Rueda se sienta al volante un autobús, como en el vídeo con el que el líder del PP en Galicia y presidente de la Xunta felicitó la Navidad. Entonces se mostraba seguro de a quién dejar subir -paisanos, jefes provinciales y hasta la orquesta Combo Dominicano- y a quién no -un hombre caracterizado como Puigdemont-. En este, una parodia hecha por el BNG, consulta a alguien que está fuera de plano qué camino recorrer: “¿Seguimos por aquí, jefe?”. El jefe, ahora se ve, es Feijóo, que sentado a su lado le da instrucciones: “No, vamos por aquí, a la derecha”. Y el bus da un giro de 180 grados. La sátira, estrenada hace apenas dos días, acumula ya más visualizaciones -casi 620.000- que el original, que lleva algo más de medio millón.

La formación nacionalista usa el montaje para resumir la política de pactos, la gestión en la Xunta, la estrategia electoral y hasta esboza su idea de la cadena de mando en el PP. Es uno de los varios vídeos que ha lanzado en la recta final de la campaña de las elecciones del 18 de febrero.

Rueda duda ante el primer grupo frente al que paran, cuatro personas con chaquetas verdes y un maletín que dice “El combo utramontano”. Son Santiago Abascal, Rocío Monasterio, Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé. Tampoco Feijóo sabe si dejarles subir o no, así que llama a Ayuso. Y la decisión es incorporarlos como los primeros compañeros de viaje. Segunda parada: el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aguarda vestido de astronauta, como en este Entroido. Aquí el jefe del PP español no duda: “A este lo necesitamos antes y lo necesitamos ahora”.

En una valla publicitaria, un cartel de las elecciones anteriores aún mantiene el “Galicia, Galicia, Galicia” que Feijóo escogió como lema en 2020. Rueda quiere insistir por esa vía, pero el “jefe” le responde que la galleguización de la contienda es agua pasada y que están “a otra cosa”. La recomendación es hablar de la amnistía y de Puigdemont, justo antes de que un coche a toda velocidad adelante al autobús. Rueda lo saluda: es Baltar. Poco después se lo encontrarán parado en un control de la Guardia Civil.

Después de escandalizarse brevemente por los precios de la autopista AP-9 y tomar la decisión de olvidar que la concesión habría acabado en 2023 si el gobierno de José María Aznar no la hubiese prorrogado hasta 2048, Rueda tiene que frenar en seco el autobús. Un saco de pellets se interpone en su camino. “¿Esto no lo pueden resolver los conselleiros?”, pregunta y empiezan a emerger las caras de varios de ellos mientras suenan los grillos. El telediario recoge que “aquí no pasó nada” y el autobús arrolla el saco y pasa sin parar ante más grupos de personas: jóvenes y sanitarios para los que Rueda dice que no queda sitio. Tampoco para unas cajas que contienen nuevas competencias para Galicia.

El autobús lleva un rótulo en la parte trasera que por fin se muestra: “Galicia, nadie al volante”. Y, ante una bifurcación que separa una carretera de cielo despejado de otra en la que amenaza tormenta, da bandazos y termina encaminándose a esta última. Ya con la pantalla en blanco se escucha el sonido de un accidente. Así cierra el BNG el vídeo: “Chegou o momento do cambio”.