El PSOE se suma a la broma del bus electoral y escribe su propio capítulo con la Rueda del PP pinchada

Está claro que al PSOE gallego le gustan los chistes con apellidos. No es la primera vez que suena The best, de Tina Turner en un vídeo de su candidato, José Ramón Gómez Besteiro. Aquí, él mismo conduce tarareando la canción que sale de la radio de su coche. Un coche que se detiene cuando se encuentra un bus parado. “Pinchei a Rueda”, le dice el consternado conductor, jugando en este caso con el nombre del candidato del PP, Alfonso Rueda, -en galego sería roda-, quien está recorriendo Galicia en un autocar como ése. Sentado a su volante, protagonizó un sonado spot navideño no exento de polémica por incorporar el “me gusta la fruta” con el que Isabel Díaz Ayuso quiso enmascarar un insulto al presidente del Gobierno.

“¡Vaya reventón! ¿Y la Rueda de repuesto?”, pregunta Besteiro tras agacharse a inspeccionar como mandan los cánones del rescate en carretera. “Rueda de repuesto no hay. Ni de coña hay Rueda de repuesto”, contesta el chófer. “Bueno, pues os voy a llevar”. Los pasajeros -un grupo intergeneracional de hombres y mujeres que habían estado pendientes de toda la maniobra- descienden del vehículo y se suben en la furgoneta del socialista. En ese momento vemos por primera vez una imagen completa del autobús del PP y, en lugar de Galicia non para leemos Galicia cara atrás. El vídeo finaliza con un Besteiro sonriente en modo king of the road y el lema electoral del PSdeG: “Desta vai, Galicia!”