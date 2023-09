El BNG reitera al PP que no se reunirá con Feijóo: “También Franco era gallego y no lo apoyamos”

El diputado del BNG en el Congreso no se reunirá con Feijóo. Él mismo lo anunció este lunes y hoy, durante la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento gallego, lo reiteró la líder de los nacionalistas. “Quieren que nos reunamos con Feijóo porque es gallego”, dijo Ana Pontón en alusión al argumentario de los populares sobre el encuentro, “también lo era Franco y no lo apoyamos. Además, conocemos a Feijóo y el desastre de sus políticas para este país”. A Alfonso Rueda, que no se siente cómodo más allá de la línea que marca la dirección de Genova, le parece sin embargo que el Bloque debería acudir a la llamada del candidato de las derechas “por respeto y educación a quien presidió Galicia durante 14 años”. Y también le afeó, sin apoyo documental, que “Putin no es gallego y lo apoyan”.

La izquierda resiste en Galicia a la ola conservadora del 28M

Más

Pontón había preguntado en realidad por las posiciones del Gobierno gallego en lo que, a su ver, son dos debates fundamentales ahora en curso en el Estado: el de la financiación autonómica y el del modelo territorial. “Su Ejecutivo está ausente. Solo se posiciona sobre las propuestas de los demás y repite topicazos centralistas”, afirmó. El escaso interés de los gabinetes de la derecha en Galicia por aumentar las competencias -ninguna de relieve en 14 años- es, según Pontón, la prueba de que Rueda “gobierna con sumisión a Madrid y a los grandes lobbys económicos”. Su diagnóstico, repetido en otras ocasiones, fue contundente: “Es usted el presidente accidental de un gobierno en las últimas. Deje la calculadora electoral y diga que va a hacer en estos debates estratégicos”.

El presidente gallego, que sustituyó a Feijóo hace año y medio y todavía no se ha enfrentado a las urnas, obvió mayormente las preguntas de fondo. A los más que llegó fue a un “nuestro modelo territorial es el Estatuto y la Constitución”. Se entregó entonces a una celebración de los resultados del 23 de julio en Galicia -el PP obtuvo 13 diputados, el PSOE siete, Sumar dos y el BNG uno, aunque la izquierda sumo más votos que la derecha- y calificó de “teatrillo y paripé” la relación de los nacionalistas, a quien denomina “muleta” de Sánchez, con los socialistas. Pontón no arrojó la toalla, y en su última réplica expuso tres propuestas concretas que, también, quedaron sin respuesta del presidente: reactivar la comisión parlamentaria sobre financiación, reclamar las competencias pendientes en el Estatuto y abrir la discusión de su reforma.

“La propaganda no es capaz de ocultar la realidad” de la enseñanza pública

El Partido Socialista había elegido el terreno educativo para interrogar a Rueda. Su portavoz Luis Álvarez se esforzó en una intervención mesurada sobre las deficiencias históricas de la enseñanza pública en Galicia. “La propaganda no es capaz de ocultar la realidad”, aseguró, y habló del cierre de unidades, de las condiciones laborales de los docentes, de la eliminación de la gratuidad de los libros de texto vigente entre 2005 y 2009 -gobernaba el PSdeG con el BNG- o la escasez de becas. Rueda tardó en entrar en materia. Antes prefirió burlarse del “verano complicado” de los socialistas. “Si mañana convoco elecciones ustedes no tienen ni candidato”, se rió.

“Tenemos un sistema educativo excelente. Es una de nuestras grandes prioridades”, dijo unos minutos más tarde. Las calificaciones de Galicia en el informe PISA fueron su principal base argumental, a lo que Álvarez respondió acusándolo de mentir. “Cierran centros educativos sin analizar la situación. Mienten cuando dicen que el sistema gallego es el más equitativo de la OCDE. Mienten cuando dicen que hay una tendencia distinta en fracaso escolar o más alumnos de FP, cuando la proporción es la misma que en el Estado”, se extendió, “lo suyo es recortar derechos y posibilidades”. Rueda, sin embargo, tildó de disparates las consideraciones socialistas sobre educación -no las de Álvarez, puntualizó- y se atrevió a afirmar que la gratuidad de los libros de texto implantada por el bipartito había “fracasado estrepitosamente”. No dijo por qué, aunque añadió, contra toda evidencia, que ni siquiera “eran gratuitos”. Su eliminación fue una de las medidas iniciales adoptada por el primero de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.