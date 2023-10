El director de la CRTVG, nombrado en el mandato de Feijóo, defiende el gasto de cientos de miles de euros en misas

El director general de la CRTVG, la corporación de medios públicos gallegos, ha defendido en el Parlamento el gasto de casi 800.000 euros en contratos con el Arzobispado de Santiago para retransmitir las misas dominicales, especiales sobre oficios religiosos y un programa semanal sobre la Iglesia Católica, considerado por la oposición de “propaganda y adoctrinamiento”. Ante las críticas de BNG y PSOE por falta de transparencia, ya que más de un mes después de solicitarlos, no han tenido acceso a esos contratos, Alfonso Sánchez Izquierdo se ha comprometido a proporcionárselos con una condición: “Siempre que esa información y esos contratos queden en manos confidenciales de esta cámara”.

La sesión de control de la CRTVG ha estado protagonizada por la información publicada por elDiario.es sobre el coste de esta programación. 758.220,76 euros en nueve acuerdos firmados durante el año 2022, tal como se recoge en el portal de transparencia de la propia corporación: 137 episodios para retransmitir misas, 26 para especiales de oficios religiosos -sólo se concreta uno, el del Jueves Santo- además de los 52 capítulos anuales del espacio Polo camiño da fe. Hoy, Sánchez Izquierdo ha aclarado que ese incremento -los contratos entre CRTVG y Arzobispado el año anterior no alcanzaban los 21.000 euros- se debe a que permitirá televisar las eucaristías durante casi tres años, hasta finales de 2024, y que el coste de cada una de ellas se mantiene en los mismos niveles, “en euros constantes”, que en 2006 -cuando se subcontrató a una productora- y que en 2016, cuando comenzó a asumir la retransmisión el propio cabildo compostelano. Cada misa cuesta 3.670 euros.

Lo que no aclaró el director general, pese a la insistencia de la oposición, fue el coste de los Especiais Santa Misa, que sumaban una partida de 303.135,88 euros. Esto supone una media de 11.660 euros por cada uno, es decir, casi tres veces el presupuesto de la emisión ordinaria.

Sánchez Izquierdo defiende la “celeridad” en una respuesta que nunca llegó

Nacionalistas y socialistas se quejaron en sus intervenciones de que hace más de un mes que han solicitado ver los contratos, sin resultado. Desde el BNG, Alexandra Fernández preguntó directamente a Sánchez Izquierdo si se comprometía a entregarles toda la información, a lo que él contestó que podían obtenerla “a través de sus representantes en el Consello de Administración”, pero que les permitiría verla en la cámara si mantenían la confidencialidad. “Si no tienen nada que ocultar, ya tendríamos aquí todos esos datos”, aseguró desde el PSOE Noa Díaz, quien acusó a Sánchez Izquierdo de acudir a la cámara a contar “una milonga”.

El director general tuvo que escuchar críticas por no haber ofrecido tampoco esa documentación a elDiario.es y se defendió atacando: “la praxis habitual de ese medio es hacer una pregunta a determinada hora para no tener tiempo de contestar rápidamente y poder decir que no fuimos respondidos en el tiempo que se solicita (...) No es verdad. respondemos y respondemos con celeridad y con rapidez”.

Lo cierto es que elDiario.es solicitó por correo electrónico la información al departamento de prensa de la CRTVG el lunes 11 de septiembre a las 11:38. Menos de una hora después, a las 12:29, llamó al responsable del departamento, que devolvió la llamada tres minutos después. Esa tarde, a las 17:28, prensa respondió el e-mail, confirmando que lo habían recibido y que trasladaban las preguntas a los departamentos correspondientes. La información se publicó dos días después, a las 21:44 del miércoles 13. Ni para entonces ni hasta ahora la CRTVG ha respondido a la solicitud de este medio.

“Privilegio de acceso de la Iglesia”

Las dos diputadas de la oposición incidieron también con dureza en el papel del espacio Polo camiño da fe. Para Díaz,un espacio “de propaganda católica” no tiene cabida en una televisión pública. “Debería formar parte de los ingresos de la CRTVG y no de los gastos”, y supone “la mejor muestra” de que el canal autonómico “es el cortijo de unos pocos que deciden los que los gallegos tenemos que ver”. Fernández criticó los contenidos “adoctrinadores”, que incluyen la promoción de la educación religiosa o la actividad de entidades antiabortistas. Para ella, que la Iglesia cuente con esta “puerta exclusiva” de entrada a la TVG supone “convertir el derecho de acceso (la participación en la programación de los grupos políticos y sociales significativos) en un privilegio”.

Una tercera religión y la petición de los hospitales

Sánchez Izquierdo negó que la Iglesia católica sea la única que cuenta con un espacio propio en la TVG. Asegura que también lo posee la Evangélica y avanzó que se está negociando “con una tercera” confesionalidad, que tendría que demostrar su representatividad para acceder a la parrilla de la televisión pública. El director general también destacó los datos de audiencia de la Santa Misa, que en este 2023 supera el 14%, pero prefirió hacer hincapié no en la cantidad de los espectadores sino en quiénes son: “los desheredados por la fortuna”, gente “en muy malas condiciones”, lo que ilustró con una anécdota.

“Hace unos años, pensamos en dar la misa a las 9.30 de la mañana, pero tuvimos un montón de llamadas para que volviésemos a las 10:30”. La razón, según dice, es “el funcionamiento de los hospitales”. Entre 9 y 10 es cuando, en la mayoría de ellos, se producen las visitas médicas. Por eso, fue de esos centros de donde “nos llegó una petición persistente y abundante de gente que pedía que retrasásemos las misas”.