La editorial Kalandraka se desvincula del premio Ciudad de Orihuela tras rechazar Vox y PP anular el juicio a Miguel Hernández

La editorial gallega Kalandraka, una de las más reconocidas en el ámbito del libro infantil y el álbum ilustrado, ha anunciado que se desvincula del Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niñas y Niños, que organizaba con el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) desde 2008. Ha explicado sus razones en un comunicado: “Es consecuencia de la decisión del Gobierno municipal de esta localidad de rechazar la petición de la familia de Miguel Hernández para que se anulen los sumarios que lo condenaron a muerte”. Los votos de Partido Popular y Vox en el pleno municipal tumbaron la iniciativa.

“Tras el pleno de la corporación del 26 de septiembre”, continúa la nota, “la editorial ha considerado que no se dan las condiciones para continuar su colaboración con este ayuntamiento desde el respeto absoluto a la figura del insigne poeta y a su legad humano, intelectual y moral”. Miguel Hernández, al que la historiografía literaria suele situar en la llamada Generación del 36 aunque mantuvo vínculos estrechos con los autores y autoras del 27, se comprometió con la causa republicana hasta el punto de que peleó en el frente contra el alzamiento fascista de Franco. Libros de poemas como El rayo que no cesa, Viento del pueblo o Cancionero y romancero de ausencias han influido decisivamente en la poesía posterior en castellano, y no solo. Hernández fue arrestado en Portugal en abril de 1939. La policía salazarista lo entregó a sus homólogos españoles. Salió en libertad unos meses, pero en marzo de 1940 fue condenado a muerte en consejo de guerra. Enfermo y sin atención médica, murió en la prisión de Alicante el 28 de marzo de 1942.

“Disociar su obra del contexto histórico que le tocó vivir y de las ideas por las que perdió la vida es distorsionar su literatura y traicionar la memoria del autor”, señala Kalandraka, que en 2012 obtuvo el Premio Nacional del Ministerio de Cultura a la Mejor Labor Editorial Cultural, “ante la negativa del Gobierno local a la justa reparación histórica que merece Miguel Hernández, y mientras no se produzca una rectificación del dictamen plenario, Kalandraka se desliga de este certamen”. El premio Ciudad de Orihuela, uno de los más prestigiosos de los dedicados a la poesía infantil, ha premiado a lo largo de su trayectoria 16 autores y autoras y, según la editora, que se encargaba además de la publicación de las obras ganadoras, “se ha convertido en un referente de las letras iberoamericanas, con cientos de obras llegadas desde numerosos países”.