El estudiantado de Medicina de la USC consigue tener el 100% de las prácticas clínicas tras una jornada de huelga

Tras un solo día de huelga, los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela han logrado su objetivo: la realización del 100% de las prácticas en clínica. En un principio, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) quería reducir estas prácticas al 50% por la situación pandémica. En cambio, desde la Asemblea Aberta de Medicina, creada en 2019, consideraban la situación pandémica como "favorable" al "tener a un 80% de la población gallega vacunada".

Tras esta victoria, intentarán conseguir también un 100% de las prácticas de Materia. "Esas son las que hacemos en el hospital en aquellos servicios en los que no hay rotación completa, como en anatomía patológica o microbiología", explica María, miembro de la Asemblea Aberta de Medicina. Y es que en este tipo de prácticas cada alumno acude una o dos veces por semana a conocer el funcionamiento del servicio.

Por otra parte, a través del decanato han enviado un documento a la secretaría del rectorado de la USC con cambios para que el sistema de semipresencialidad se modifique. En ese sentido, la propuesta consiste en que los asientos que quedan vacíos puedan rellenarse con los alumnos que tengan la voluntad de asistir, indica María. "Los grupos actuales son bastante inferiores a la cantidad de asientos que hay en las aulas", expone esta estudiante del cuarto curso de Medicina.

El colectivo ha pedido al alumnado secundar la huelga y no acudir ni a clase ni a reuniones telemáticas. Según las fuentes consultadas, en tercero, cuarto y quinto de Medicina —cursos afectados por la reducción de las prácticas— el seguimiento de la huelga de ayer fue superior al 80%. "De unas 350 personas que somos en quinto, sé que solo fue una a clase", indica Claudia, otra alumna de quinto de Medicina y miembro de la asamblea. En las movilizaciones, con distancia de seguridad supervisada por los convocantes, se ha apelado al presidente de la Xunta: "Feijóo, atende, sen prácticas non se aprende" ["Feijóo, atiende, sin prácticas no se aprende"].

Las manifestaciones comenzaron en la facultad y en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela y recorrieron las calles de la ciudad, hasta la Praza Roxa. También se ha pedido al alumnado actividad en redes sociales con los hashtags #AsiNonUSC #AsiNonFeijoo. La Asociación Gallega en Defensa de la Sanidad Pública y cargos del BNG han mostrado su solidaridad con las movilizaciones.

Todo o apoio, grazas ao estudantado de medicina polo seu compromiso e querer un ensino de primeira para mellores profesionais da sanidade. https://t.co/EtWXLxM9FY — Ana Pontón (@anaponton) 6 de septiembre de 2021

Ahora, con los objetivos de la huelga cumplidos, habrá una redistribución de los grupos de las prácticas. Los que aún no han empezado se espera que lo hagan este mismo jueves y se recuperarán los días en período vacacional. "Los alumnos debemos hacer PCR dos o tres días antes de ir al hospital por prevención", alerta María y explica que cree que, con la reestructuración, será "todo más funcional para el Sergas, para los alumnos y para el hospital".

El Sergas pedía entender la situación

Hace cuatro días, cuando la Asemblea convocó al alumnado a la huelga, lamentaban la "actitud condescendiente" del Servizo Galego de Saúde Pública ante sus demandas, ya que les pedían "entender la situación".

Queremos tamén denunciar a actitude condescendente por parte da administración do SERGAS que nos pide “entender a situación”. — Asemblea Aberta Medicina (@AsembleaMed) 3 de septiembre de 2021

"Las prácticas de hoy, evitan errores médicos en el mañana", valora María. "Es muy importante hacer las cosas en primera persona: no es lo mismo que te explique qué tienes que hacer un cirujano que un Power Point". Sobre el giro de 180 grados en las decisiones del Sergas, agrega: "Se tomó a última hora". “Gracias a la huelga se dieron cuenta del error que significaba no empezar las prácticas al 100% con la situación pandémica favorable”, opina María.

Por parte de la Asemblea, se muestran "muy agradecidos" con el decanato de la Facultad de Medicina. "Nos convocaron en el momento que se enteraron de las movilizaciones, siempre ha habido muy buena comunicación por su parte", apunta María. El propio decanato fue quien se ha reunido con el Sergas para intentar cambiar la situación.

En cuanto a la Asemblea de Medicina, ya conocida desde hace dos años por sus reivindicaciones, "se moviliza de una forma horizontal cuando se considera alguna injusticia", valora María. Con vistas al futuro, aunque hayan conseguido los objetivos esta vez, asrgura que seguirán activos porque "seguro que habrá por qué luchar".