Feijóo, sobre la disparidad de criterios de los tribunales en torno a las restricciones por COVID: "Los jueces no son epidemiólogos"

El presidente de la Xunta continúa con su particular cruzada contra lo que denomina “ausencia legal para gestionar la pandemia”. Este lunes, tras un acto en Porto junto al alcalde de la ciudad portuguesa, Rui Moreira, volvió a arremeter contra el Gobierno central por “de forma empecinada durante 14 meses negar la posibilidad de tener un legislación específica”. A Feijóo no le vale el permiso judicial, al que deben acudir las comunidades autónomas si pretenden limitar derechos para hacer frente al coronavirus: “Los jueces no son epidemiólogos”.

Según su versión, la legislación sanitaria estatal y autonómica vigente no es suficiente para “gestionar un problema sanitario que es una pandemia”. “Galicia”, dijo en referencia a su ejecutivo, “ha solicitado de forma reiterada y constante una reforma legislativa. Incluso remitimos un proyecto de ley al Gobierno central para plantear que era posible y que el ordenamiento jurídico español tenía un problema”. Lo que remitió la Xunta al presidente Pedro Sánchez fue un documento de siete páginas con algunas medidas. Atrás quedaba la promesa inicial de enviar una nueva ley al Congreso vía Parlamento de Galicia.

Lo que sí aprobó la Cámara gallega, pero más tarde de lo inicialmente comprometido, fue una reforma de la ley de salud de Galicia que, entre otras cuestiones, abría la puerta a la vacunación obligatoria. “La norma venía a intentar solucionar la pandemia en Galicia”, afirmó Feijóo este lunes, “y sorprendentemente fue suspendida por el Gobierno central”. Este recurrió al Tribunal Constitucional uno de sus artigos, y al hacerlo, quedó suspendido. El resto del texto sigue en vigor. El presidente gallego aseguró además en Porto que otras comunidades como Aragón o Catalunya cuentan “con leyes muy parecidas que están en vigor porque no fueron recurridas”.

Feijóo realizó estas declaraciones en respuesta a una pregunta de la prensa sobre el anuncio del ministro de Justicia relativo a la posibilidad de crear nuevas herramientas en las comunidades autónomas para combatir el virus. Pero el presidente Pedro Sánchez aclaró más tarde que, a su juicio, “todas las comunidades tienen todos los instrumentos necesarios para hacer frente a la pandemia”. La Xunta espera ahora a que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia resuelva sus peticiones para cerrar perimetralmente y establecer toque de queda en los ayuntamientos con más de 500 casos por 100.000 habitantes, y prohibir las reuniones de no convivientes en domicilios particulares entre la una de la madrugada y las seis de la mañana.