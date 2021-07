Feijóo: “No debemos estar muy satisfechos de estar entre los países que más vacunan, porque no tenemos vacunas”

Alberto Núñez Feijóo se prodiga a la hora de criticar aquello que no depende de sus competencias. Este viernes, a la salida de la conferencia de presidentes autonómicos convocada en Salamanca por el Ejecutivo central, lo volvió a demostrar. A pesar de que el ritmo de vacunación contra el coronavirus en España se encuentra entre los más elevados del mundo, al presidente gallego le parece insuficiente. “No debemos estar muy satisfechos por el hecho de estar entre los países con mayor porcentaje de vacunación”, llegó a afirmar en su busca del cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, “porque el problema es que no tenemos vacunas”. “No tenemos vacunas para para parar esta quinta ola, no tenemos vacunas para los jóvenes”, añadió. Mientras, Galicia acumula 11 jornadas a más de mil contagios diarios y su incidencia a siete días está por encima de la media estatal.

Feijóo también aseguró que, a pesar del anuncio de la adquisición de 3,4 millones de dosis para acelerar la inmunización en agosto realizado por Sánchez antes del inicio de la reunión, “el proceso de vacunación se desacelerará en julio y agosto”. Según sus cálculos, habrá menos vacunas que en el mes de junio. El 56% de la población española ya ha recibido dos dosis, casi el 70% en Galicia. La tesis de Feijóo es que en España no hay vacunas y la gente quiere vacunarse, y que “en otros países” -no aclaró en cuáles- sobran vacunas y la gente no quiere vacunarse. “Probablemente la Unión Europea debería de intentar comprar más, problamente España tiene buenos argumentos para solicitar vacunas que no se utilizan en el resto de países de la UE”, elevó el objetivo de su intervención. Siempre más allá de su ámbito político.

Porque en su ámbito político, Galicia, los casos activos de coronavirus son ya 18.885, al nivel de la primera mitad de febrero. Hay 36 personas en cuidados intensivos y 266 hospitalizadas en planta, cifras que no se registraban desde el mes de marzo. La positividad triplica la ratio que la Organización Mundial de la Salud considera adecuada para mantener controlada una pandemia. El sistema de rastreo está saurado y la atención primaria, tensada al máximo. Sobre la situación de este último servicio también habló Feijóo en Salamanca.

El presidente gallego trazó un panorama de la atención primaria ajustado a lo que denuncian los profesionales y usuarios pero alejado del triunfalismo con el que despacha la cuestión en el Parlamento de Galicia. “No tenemos médicos de familia. No tenemos pediatras. No podemos cubrir vacaciones ni bajas. Tenemos enormes dificultades para atender a las personas en el mismo día en que piden cita en su centro de salud”, admitió. Acto seguido, exigió al Gobierno central que “se comprometa con la situación de la atención primaria”, pese a que las competencias en la materia son exclusivas de la Xunta, y reclamó una convocatoria extraordinaria de MIR y volver a sacar las plazas vacantes en el Sistema Nacional de Salud. Los anuncios de Feijóo en lo referente a sanidad, que ocupan buena parte de sus ruedas de prensa posteriores a la reunión semanal de su gobierno, se suelen centrar, sobre todo, en obras.