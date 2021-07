Galicia supera los 300 pacientes hospitalizados por COVID, la cifra más alta desde principios de marzo

Los hospitalizados por coronavirus en Galicia aumentan a 302, una cifra que no se alcanzaba desde el 7 de marzo. En tan solo un día, 25 nuevos pacientes diagnosticados con COVID han tenido que ser ingresados en los hospitales gallegos. A punto de concluir el mes de julio, un mes con el personal sanitario diezmado por los permisos vacacionales no cubiertos por la Consellería de Sanidade, los positivos activos han llegado a 18.885. Se mantiene así el ritmo de crecimiento de mil contagios al día que viene sucediéndose desde hace once jornadas.

Feijóo admite errores en "información de salud pública" que facilitaron la propagación del coronavirus entre los jóvenes

Por áreas sanitarias, la presión hospitalaria se alivia en la de Ourense, que mantiene tres pacientes COVID en UCI y reduce a 40 los ingresados en otras unidades -dos menos-; mientras que aumenta en las de A Coruña y Cee, Vigo, Santiago y Barbanza, Pontevedra y O Salnés y Lugo. En Ferrol, en cambio, se mantiene. Los casos activos ascienden de nuevo y acumulan 37 jornadas consecutivas creciendo, pero ralentizan levemente el ritmo de subida.

En cuanto a la tasa de positividad de las PCR, este viernes ha repuntado a un 11% tras caer a un 9,5% la jornada anterior, después de mantenerse los dos días previos en un 13,4% e iniciar esta semana con un repunte a un 15%. Así, Galicia sigue por encima de ese 5% que establece la OMS para dar por controlada la pandemia. Un umbral que, hasta hace tres semanas, no había superado desde el 15 de febrero.

Dos persons han muerto en las últimas 24 horas debido al coronavirus. Son ya 2.457 los fallecidos desde que comenzó la pandemia.