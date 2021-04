Feijóo rechaza reunirse con la nueva federación de hostelería que reúne a unas 4.000 empresas

Trece asociaciones de hosteleros participan en Hostelería Federada Galega (Hosfega), una nueva agrupación del sector que representa, aseguran sus impulsores, a unas 4.000 empresas. Hosfega nace para “cubrir un vacío ante la situación del coronavirus” y su primera acción ha sido exigir una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia. Pero Alberto Núñez Feijóo no parece estar por la labor. Preguntado por el particular al término de la reunión semanal de su gobierno, redujo la constitución de la plataforma a “divergencias internas” de las federaciones de hosteleros y aseguró que su ejecutivo se sienta “con representantes de federaciones provinciales”.

“Si mañana A Mariña o la Costa da Morte hacen otra federación de hostelería, estamos dinamitando el sector para que no tenga representación”, añadió Feijóo, “y eso no es bueno para el sector”. Las 4.000 compañías de Hosfega son, sin embargo, una porción importante de las alrededor de 19.000 existentes en Galicia. “Nacemos con voluntad de ser referente e interlocución amplia y plural del conjunto del sector con las instituciones”, afirma en un comunicado su vicepresidente, Sergio Fernández. En declaraciones a este periódico, añade: “Hosfega nace porque el medio de representación elegido por la Xunta no es plural y la mayoría del sector no se siente representado”.

Los bares y restaurantes han resultado especialmente damnificados por las medidas adoptadas para contener la epidemia de COVID. Las protestas se sucedieron y el Gobierno gallego reaccionó con la presentación de planes de ayudas, hablados con las asociaciones provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. “El sistema asociativo gallego es mucho más amplio”, dice Fernández. Hosfega entiende además que la Xunta debe crear una “mesa de trabajo con economistas y el sector” y “adquirir el compromiso de liderar el plan de rescate que salga de esta mesa”.