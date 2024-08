Investigados tres propietarios de viviendas turísticas ilegales por tener a trabajadoras sin contrato en Galicia

La Guardia Civil investiga a tres personas, propietarias de varias viviendas de uso turístico en Galicia, que empleaban a trabajadoras de la limpieza sin contrato, sin darlas de alta en la Seguridad Social ni respetar sus derechos laborales.

A los tres investigados se les atribuye un delito continuado de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores, informa Europa Press. La investigación localizó una empresa que ofertaba viviendas de uso turístico en toda Galicia a través de su página web. En este punto detectaron ya irregularidades: algunas viviendas tenían licencias falsas y ofrecían direcciones incorrectas para evitar que las localizasen con esa información. Los agentes dieron aviso a Turismo de la Xunta de Galicia.

El pasado mes de julio, la Guardia Civil dio con tres de estos pisos en Baiona (Pontevedra) y en ellos encontró a una trabajadora que se ocupaba de la limpieza pero que no tenía contrato. La empresa que gestiona las viviendas se encuentra en Vigo y como dueños figuran un hombre y dos mujeres que son los ahora investigados.

La Guardia Civil cree que contrataban a mujeres para hacer la limpieza con engaños y aprovechándose de que ellas no tenían papeles: buscaban en muchos casos a extranjeras a las que prometían dar de alta en la Seguridad Social, algo que no hacían. No cumplían con la jornada laboral, no les abonaban los desplazamientos o las horas trabajadas en festivo y estaban “sometidas a una total disponibilidad”.