El acusado que presuntamente agarró por el cuello a Samuel Luiz: “En ningún momento le lancé puñetazos”

Alejandro F.G., conocido como Yumba, es, según testigos y policías, el joven que aparece al principio de la agresión a Samuel Luiz, lo agarra por el cuello desde atrás y lo tira al suelo. A punto de terminar el juicio por el asesinato del joven de 24 años en julio de 2021 en A Coruña, este miércoles declaran los tres acusados que no lo hicieron al principio de las sesiones. El primer turno ha sido para Alejandro F.G., que admite que agarró a Samuel -aunque dice que no le hizo un mataleón, que es una técnica que solo conoce “de oídas” y que su intención no era ahogarlo- y que lo hizo de forma “instintiva”: “Pensé que se estaba pegando con Diego”.

Diego es Diego M.M., el acusado al que se atribuye haber iniciado el ataque mortal a Samuel Luiz. Alejando F.G. sostiene que él no le pegó a la víctima: “En ningún momento le lancé puñetazos”, dijo, en respuesta a preguntas de su abogado, que son las únicas que ha aceptado responder. Asegura que, después de agarrarlo y derribarlo en un primer momento, no volvió a tener contacto con Samuel. Para él se piden 22 años de prisión por asesinato.

“Vi a Diego forcejeando con otro chico, estaban solos de pie”, expuso, según recoge Europa Press. Relató que eso fue a la salida de un local de ocio en el paseo marítimo coruñés en el que habían estado bebiendo previamente. “Solo forcejeamos unos segundos”, continuó, sobre su papel en la agresión y para negar que le estuviese aplicando a Samuel Luiz un mataleón. Nunca, argumentó, practicó artes marciales: “No sabría hacer una técnica así”, agregó este acusado, que se declaró inocente de asesinato

“Si me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, juro por Dios que hubiera intentado parar la agresión”, dijo e hizo referencia a que había consumido bastante alcohol y cocaína esa noche. Se declaró “muy arrepentido” por su participación en los hechos y pidió perdón, pero mantuvo que su intervención no fue la que provocó el fallecimiento de la víctima: “Creo que Samuel no murió por mi culpa”.

Alejandro F.G. añadió que no escuchó insultos homófobos y que él no se planteó en ningún momento si la víctima era homosexual. Y sobre los dos senegaleses que intentaron ayudar a Samuel -uno de ellos lo ayudó a levantarse y caminar mientras el otro procuraba evitar que le llegasen más golpes-, este acusado aseguró que llegaron con “actitud agresiva” y que uno le “empujó” cuando él se acercó. Eso hizo que se sintiese agredido y que le lanzase un manotazo, que asegura que no le llegó a la cara por la diferencia de altura. Añade que, al ver a Samiel desplomarse, se asustó.

El segundo en declarar es Kaio A.S.C., acusado de asesinato y también de robo con violencia porque se quedó con el móvil de la víctima. Por ello, se le piden 27 años de prisión. Este joven sostuvo que él no agregió a Samuel Luiz y que se acercó al tumulto a separar. Señaló tanto a Diego M.M. como a Alejandro F.G. y también a uno de los menores que fueron ya condenados por asesinato. De él dijo que, cuando la víctima se incorporó tras los primeros golpes y trató de alejarse andando, le dio un golpe en la cabeza y Samuel se tambaleó.

Sobre su participación, Kaio A.S.C., que está respondiendo a las preguntas de todas las partes, insistió en que “nunca” llegó a tocar al fallecido ni para agredirlo ni para cogerle el móvil -dice que lo vio en la calle y se quedó con él-. Cuando se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, explicó, vio “a dos personas con Samuel en el suelo”. Niega que le diese una patada a la víctima, pese a que un testigo aseguró que lo vio armando la pierna para ello y los policías que analizaron los vídeos de la brutal agresión también lo señalan lanzando el golpe.

