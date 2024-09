El ministro de Economía, sobre Altri: “Europa no puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales”

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha pronunciado sobre el proyecto de macrocelulosa que la compañía portuguesa Altri quiere instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). “Con los fondos del Plan de Recuperación no se puede financiar nada que dañe objetivos medioambientales o sociales”, afirma en una entrevista con el Anuario del Foro Económico de Galicia, recién publicado.

Cuerpo explica que en cualquier proyecto que opte a los llamados Next Generation, “la asignación de ayudas siempre está condicionada a la evaluación final del cumplimiento de las condiciones que exige la Comisión Europea”. El ministro señala en concreto la “especial relevancia” del principio conocido como Do No Significant Harm, “no hacer perjuicio significativo a los objetivos medioambientales”.

Besteiro: “Este proyecto no va a tener mucha salida”

También este domingo el secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha tomado posición sobre el polémico plan de Altri. “Al margen de que el proyecto no nos guste”, declaró en una entrevista en la Cadena Ser, “creo que por los parámetros de descarbonización y de innovación de las ayudas europeas, ese proyecto no va a tener mucha salida por esa vía”. Besteiro criticó además “los vaivenes” de la compañía a la hora de aclarar en que consistiría la planta y la elevada financiación pública que reclama: 250 millones de euros, “casi un 25% del proyecto industrial”.

Es la primera vez que el líder socialista gallego se define con tanta claridad sobre la cuestión de Altri, que ha provocado una importante movilización vecinal en contra pero que cuenta con el apoyo de la Xunta de Alfonso Rueda.