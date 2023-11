Oubiña contra 'Fariña' en los tribunales: “Interpreté a un pelele, no a un monstruo”, dice el actor que le dio vida

Laureano Oubiña tarda tres minutos en aparecer en el primer episodio de Fariña. Cuando lo hace, está practicando sexo con su mujer, Esther Lago. En un plano medio desde atrás, los vemos castamente vestidos de cintura para arriba –él, con una icónica camiseta imperio–, mientras usan como punto de apoyo el piecero de la cama conyugal. De pronto, se escuchan unos golpes –que no son los del cabecero en la pared– y Oubiña se gira, enfadado por la interrupción:

–Que carallo pasa aí?

–¡Guardia Civil! –le contesta una voz en off.

Azorado, se recoloca los pantalones como puede y se lanza hacia la ventana. Al abrirla, ve las luces de los coches patrulla. En ese momento, se gira y podemos contemplar en su cara cómo toma conciencia de que, lo que está pasando, va mucho más allá de un coitus interruptus. Es entonces cuando un rótulo nos lo presenta: “Laureano Oubiña. Introdujo cientos de toneladas de hachís”.

En estos escasos 18 segundos de televisión aparecen los dos motivos por los que Oubiña pide un millón y medio de euros a Atresmedia, Netflix y la productora Bambú por, supuestamente, atentar contra su honor y su intimidad personal y familiar. Llegó a decir que lo retrataban como “un monstruo”.

El primero es esa escena de sexo “que nunca existió” y que considera “soez, burda y de mal gusto”; el segundo, que en la serie se le asocia al tráfico de cocaína cuando –además de por blanqueo y delito fiscal–, en cuestiones de contrabando, sólo se le ha condenado por hachís. Así lo dice la demanda: “En los procedimientos judiciales en los que fue investigado y condenado, en ningún caso se lo ha vinculado con el tráfico de cocaína, sin embargo deja patente la serie Fariña que si, y no así el libro Fariña en la que dice basarse la serie, y ello es falso y constituye una calumnia más”.

Este martes, el juzgado de instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa acogerá la vista de un proceso que se inició hace un lustro. Por el medio quedaron un infructuoso intento de conciliación y la inhibición del juzgado de Pozuelo de Alarcón por falta de competencia territorial.

“A mí me pareció más un pelele que un monstruo. Lo que se ve en la serie es un tipo que está completamente dominado por su mujer y eso a mí me parece que está más cerca de la realidad”. Quien así habla es el actor Carlos Blanco, el hombre de la camiseta imperio en la ficción, quien espera que todo quede “en nada”, aunque “con las sentencias que vemos, uno ya no sabe qué opinar; esto es una lotería”.

Blanco considera que el juicio no le “afecta” a él, sino a la persona que le dio “la oportunidad” de hacer este personaje, un personaje que le ha “ofrecido la posibilidad de hacer un montón de cosas, de series, que trajo un montón de trabajo” a su vida. Como prueba, la conversación telefónica que mantiene mientras viaja en tren a Madrid. Allí, está rodando una serie con Rodrigo Sorogoyen. Acaba de finalizar otra, la del crimen de Asunta, mientras gira con Síbaris, la obra póstuma de Domingo Villar, bajo las órdenes de su propio hijo: “Por lo tanto, yo estoy agradecido: no a Oubiña, sino a quien me proporcionó la posibilidad de hacer de él. Me tocó y no me arrepiento; creo que no lo hice mal del todo...”.

El actor mantuvo un encuentro “muy heavy” con el traficante durante el rodaje de la serie: “me contó muchas cosas”. “Yo estoy seguro de que se papó 21 años de cárcel por chulo y por bocazas, porque no se tendría que haber comido más de diez, y yo no quiero ser tan chulo ni tan bocazas”.

Blanco recuerda el comportamiento “desafiante” de Oubiña en el juicio de la Operación Nécora. Está convencido de que eso provocó que el juez optase por “la posibilidad más alta” dentro de la horquilla de cárcel por los delitos cometidos. “Pero es que él es así. Ahora anda por las ferias con su furgoneta, vendiendo su libro, camisetas... y eso incluso me produce cierta ternura”.