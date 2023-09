Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática: “El teatro es ideal para no olvidar, para traer de vuelta”

Rosa, una de las dos protagonistas, dice en el final de As alumnas: “En lo más parecido a la vida, que es el teatro”. Las 95 páginas anteriores de la obra son, para su autora Paula Carballeira, la prueba. “El teatro es ideal para no olvidar”, asegura, “para traer de vuelta”. Arte del presente continuo y a la vez documento histórico, el teatro le ha servido a Carballeira para reconstruir, precisamente, un pedazo de vida y arrojarlo, de nuevo, a los espectadores. La represión fascista padecida por las maestras en Galicia. As alumnas (editorial Galaxia, 2022), escrito en gallego, ha recibido el Premio Nacional de Literatura Dramática.

El texto nace de un encargo de la productora Culturactiva, con sede en Santiago de Compostela. “Las únicas indicaciones que me dieron era que se hablase de las mujeres en la posguerra”, explica en conversación con elDiario.es. Justo durante aquellos días, los noticieros relataban como los talibanes recuperaban el poder en Afganistán. “La repentina pérdida de derechos, también en la educación, me hizo reflexionar sobre su fragilidad. Y decidí escribir sobre las maestras después de la Guerra Civil”, añade. As alumnas escenifica el encuentro, ya en 1970 -tramo final del franquismo- de dos discípulas de María Barbeito, insigne pedagoga republicana gallega, víctima de la depuración franquista del cuerpo docente.

“Barbeito representa la renovación pedagógica y las nuevas teorías en la enseñanza. Fue una mujer muy respetada. Pero la guerra y después la dictadura cerraron las puertas que ella había abierto, los caminos que había desbrozado”, señala. La pedagoga no pudo volver a ejercer tras 1941 y se dedicó a la traducción y a la escritura. “Fue un caso ejemplarizante de la Comisión Depuradora del Magisterio”, aduce la autora de As alumnas. Entre las acusaciones a Barbeito, que Carballeira recoge en la primera escena de la pieza, se encontraban ser partidaria de la coeducación, contraria a la enseñanza de las grandes gestas bélicas porque “provocaban el odio a otros países”, favorable a una biblioteca escolar con “autores poco recomendables”.

As alumnas la protagonizan, así, Rosa y Elvira, que dialogan a lo largo de 17 episodios sobre lo que pudo ser y no fue. “Quería reconocer el trabajo de las personas que vinieron detrás de esos nombres más conocidos, anónimas, que pelearon por una educación igualitaria” en circunstancias adversas, dice. Los personajes son de ficción, pero su base es documental: textos de la época, actas oficiales, postales familiares. “La gente recibe bien la realidad y la información en el teatro. Es la forma de crear un asentamiento para la ficción”. Los dos personajes repasan la existencia durante la larga noche franquista y cómo esta laminó las políticas de igualdad, las lenguas minorizadas o la literatura libre.

Paula Carballeira también reutilizó para la obra algunos hallazgos de un proyecto de su propia compañía, Berrobambán. Facer memoria recopila de los mayores historias de tradición oral y las devuelve a la audiencia desde el escenario. “Durante el proceso de búsqueda, percibíamos como en casi todos los lugares los maestros y maestras habían dejado una huella profunda”, narra, “porque eran personas que abrían oportunidades y el futuro. Pero son desconocidos fuera de sus pueblos, están al margen de la historia con mayúsculas”. As alumnas es también un tributo a ellos y a ellas y una reivindicación no por repetida, considera, menos importante: “Es necesario darle más valor a la educación”.

“Ese presente que siempre es el teatro”

Y esa herramienta tan parecida a la vida que se denomina teatro es, para Carballeira, adecuada contra la amnesia histórica. “Ese presente que siempre es el teatro, en conexión con su tiempo histórico y con el público, es ideal para recuperar la memoria”, entiende. En el caso de As alumnas, que se estrenó en las tablas en el primer trimestre de 2022, lo hizo a través de las actrices Mónica Camaño y Anabell Gago y bajo dirección de Fina Calleja. Las funciones fueron abundantes y la productora espera que el galardón del Ministerio de Cultura –que antes de As alumnas había distinguido a dos obras en gallegos, Veladas indecentes, de Manuel Lourenzo en 1997, y Limpeza de sangue, de Rubén Ruibal, en 2007– le dé ahora un nuevo impulso.

La escritora, mientras tanto, no para. Trabaja en un libro de narrativa y con Berrobambán continúa rodando Facer memoria y Hai quen escolle os camiños máis longos. Prepara además la dramaturgia del podcast Mulleres que viven soas, a partir de las entrevistas de periodista Xiana Arias.