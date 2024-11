La policía científica confirma que encontró restos del ADN de uno de los acusados en el cuerpo de Samuel Luiz

Agentes de la Policía Científica que analizaron restos de ADN tras la paliza mortal a Samuel Luiz, en la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña, encontraron en el rostro de la víctima perfil genético de uno de los acusados, Diego M.M., al que acusaciones y testigos situaron como la persona que inició la agresión. Estos policías añadieron que encontraron rastros genéticos también en unos cristales rotos en la zona. En este caso los atribuyen a Alejandro F.G., la persona que, según testigos y partes acusatorias, agarró por el cuello al fallecido con la técnica del 'mataleón', además de golpearle, y que sacó una botella de un local de ocio en el que habían estado los acusados.

Los agentes que han prestado declaración en una nueva jornada del juicio por asesinato han dicho que no pueden afirmar si el material genético llegó a la víctima por contacto o transferencia. Lo manifestaron al responder a preguntas de los abogados de la defensa, informa Europa Press. En las uñas, nudillos y palma de la mano de Samuel Luiz solo localizaron su propio perfil genético, añadieron estos agentes, que explicaron que no pueden concretar si se defendió o no.

Otro policía del equipo que hizo la investigación y que tomó declaración a Kaio A.S.C., indicó que, en una primera comparecencia, les facilitó “muchos datos” situando en el lugar, en concreto, a Diego M.M., Alejandro F.G. y Catherine S.B. De Alejandro M.R., otro de los acusados y a preguntas de su defensa, ha expuesto que no lo ubicó participando. “No recuerdo que manifestara que participara en la agresión”, ha precisado, con posterioridad, sobre la única mujer acusada y a preguntas de su abogado.

“Parece que él solo estaba mirando, como si hubiese sido testigo”, ha concretado sobre lo expuesto por Kaio, en contraposición a algunas testificales que aseguraron verle lanzar una patada a la víctima, como recogen cámaras de la zona, según la declaración de otros policías que investigaron el caso.

Ya como detenido, el agente que declaró hoy jueves expuso que Kaio A.S.C. les trasladó “libre y voluntariamente lo que hizo con el teléfono”, en referencia a que se quedó con el dispositivo de Samuel Luiz, hecho por el que, además de un delito de asesinato, se le imputa otro de robo con violencia. Lo que les contó fue “que lo había tirado a un contenedor próximo a su casa”.

Para los cinco acusados se piden penas que oscilan entre los 22 y 27 años de cárcel. En el caso de dos, Diego M.M. y Catherine S.B., con agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima.