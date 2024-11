Un acusado del crimen de Samuel Luiz admitió por whatsapp a un conocido que la paliza mortal se les fue “de las manos”

Un conocido de Kaio A.S.C. -uno de los cinco acusados por la paliza mortal a Samuel Luiz- ha manifestado en el juicio por el asesinato del joven en A Coruña que, tras los hechos y en una conversación por whatsapp, Kaio le dijo que se les había ido “de las manos” y que esa noche, la madrugada del 3 de julio de 2021, “habían bebido”.

“Dijo que había sido culpa de Diego, que él estaba allí con ellos, que no había participado”, aseguró, según recoge Europa Press. “Que empezó algo por la novia de Diego, que fueron a por ellos y todos se juntaron”, añadió sobre el procesado que, según las acusaciones y testigos, inició la agresión.

Esto para contestar luego “no me acuerdo” cuando el abogado de Kaio le preguntó si también le había dicho que él “separó”, algo que uno de los policías descartó tras el visionado de las imágenes de ese día.

Esto en una vista en la que los agentes ratificaron que acusados, en sus conversaciones telefónicas tras los hechos, buscaron exculparse y responsabilizarse entre ellos de lo sucedido. En cuanto a las imágenes obtenidas de cámaras de locales de la zona, uno de los investigadores que las analizó corroboró, como otros en sesiones anteriores, que ninguno de los cinco acusados se desvinculó del grupo al que se considera partícipe en la paliza mortal.

Inicio de la paliza

Lo ha hecho tras relatar con detalle, siguiendo las imágenes exhibidas en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña, con Tribunal del Jurado, que tras, unas primeras agresiones en dos puntos anteriores, “todos avanzan”.

A Diego M.M. lo ha situado como la persona que, tras pensar que le están grabando, inicia y participa en la paliza en distintos puntos del paseo marítimo y a Catherine S.B., su entonces novia, como la que antes de la misma señala al lugar donde está la víctima con una amiga haciendo una videollamada. Luego “intenta contener” a su expareja que, tras llegar a la zona, “se lanza” sobre estos. “Ahí, según las manifestaciones, se produce la primera agresión”, ha concretado el agente.

Con posterioridad, ha precisado que otro acusado, Alejandro F.G. -- el que habría agarrado, según testigos, a la víctima por detrás y por el cuello -- “se percata” y, tras acceder desde las escaleras donde está, “se lanza de forma sorpresiva” y “violenta” sobre Samuel con “puñetazos hacia donde está”. Ahí, ha añadido, “Catherine hace el gesto de apartar” a la amiga del fallecido.

Intervención de otros acusados

De Kaio A.S.C. ha expuesto que inició “una carrera a toda velocidad dirigiéndose a la zona de agresión”. “Va con mucha fuerza, pega un pequeño salto y lanza la patada hacia donde se incorpora Samuel”, descartando, como sostiene su defensa, que fuese a separar.

“Hay manifestaciones de que la patada llega a impactar en Samuel”, ha señalado para descartar que el quinto acusado, Alejandro M.R., se desvinculase en algún momento del grupo en el recorrido por el paseo marítimo, donde, en distintos puntos, continuó la disputa. Este, en su declaración, dijo que también buscó separar y que se marchó cuando vio que no podía hacer “nada”.

Este agente, como otros que visionaron las cámaras, ha rechazado que los procesados tuviesen “dificultad” para subir las escaleras desde las que accedieron al punto donde estaba Samuel Luiz, en referencia al consumo de alcohol y drogas al que apuntan las defensas.

Intentos de “exculparse”

Por otra parte, el policía que coordinó la investigación en la última fase ha confirmado que en conversaciones de acusados por redes sociales se constató que hablaban de “siete” personas en relación a la agresión, culpando alguno a Diego M.M. y también a otro como autor de “patadas”, en el caso de Kaio A.S.C., pero exculpándose tanto este como otros, a su vez.

Sobre los móviles, ha indicado que en una conversación entre Diego M.M. y su entonces pareja Catherine S.B., tras los hechos, hablan de problemas en la pareja por culpa de terceras personas, pero descartando que fuese porque le reprochase a su entonces novio la paliza a la víctima.

Respecto a Kaio A.S.C. ha dicho que se exculpaba. “Decía que fueron sus amigos y que dos le echaron para adelante, que le habían metido en el núcleo de la agresión”. Por el contrario, respecto a Alejandro F.G., aseguró, en otras analizadas, que este le dio “patadas” a la víctima.

En alguna de sus conversaciones, este otro acusado afirmó que vio al fallecido en el suelo, pero que no hizo nada. En otra, manifestó “se pasaron mucho”, ratificó este agente, que declaró que de ambos hay conversaciones en las que dicen que como no tienen antecedentes no les va a reconocer la Policía.

Ya sobre Alejandro M.R., reconoció que solo saben que, tras la muerte de Samuel Luiz, hubo un cambio de teléfono, al que no pudieron “tener acceso”. “En los perfiles ninguna conversación”, ha apostillado sobre Catherine al ser cuestionado por su letrado si hay alguna “en la que le incrimine como autora de la agresión”.