Galicia llega a la última celebración navideña con niveles de medio millar de nuevos contagios diarios

En vísperas del día de Reyes, la última de las celebraciones navideñas, Galicia vuelve a informar de un aumento en los nuevos casos de coronavirus detectados y regresa a niveles en torno al medio millar en 24 horas. Después de dos jornadas con cifras más bajas, en las que se hicieron también muchas menos pruebas PCR, la comunidad ha notificado 464 nuevos casos, de los que 422 están confirmados mediante este tipo de test.

La comunidad no consigue doblegar la curva. Los casos activos se sitúan en 5.905, que son 173 más que ayer. No bajan de 5.000 desde el pasado 19 de octubre y ahora se acercan a los 6.000, una marca a la que no llegan desde hace cuatro semanas. En este contexto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es "probable" que, en su reunión de este lunes, el comité clínico lance "un preaviso" a aquellas zonas con mayor incidencia del virus La movilidad para el día de Reyes, ha avisado, "no está fácil".

Las declaraciones las ha hecho en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, en la que ha dicho que la incidencia en Galicia se ha incrementado hasta los 190 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Insiste en que la comunidad sale bien parada en la comparación con la media. El Gobierno gallego estaba preocupado por la evolución tras las fiestas, pero pensaba que "podía tener una influencia peor", ha señalado Feijóo.

Galicia ha comunicado cinco fallecimientos en las últimas 24 horas, uno de ellos de una persona que vivía en una residencia de mayores. El total de muertes desde el inicio de la pandemia se sitúa en 1.414. La presión hospitalaria ha vuelto a subir. Aunque hay tres personas menos en las unidades de cuidados intensivos -son 54- se han incrementado en 23 los enfermos que están en planta -son 334-.

El goteo de casos en las residencias de mayores no cesa. Siguen subiendo los contagios en el peor brote que hay en la actualidad en un centro geriátrico: en la DomusVi de Vimianzo se han notificado otros cinco positivos y son ya 62 los residentes y 15 los trabajadores afectados. En total, estos centros para mayores tienen 142 casos entre los usuarios y 94 entre los empleados.