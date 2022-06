El presidente de la Xunta atribuye a “un golpe de viento” el desplome del escenario de O Son do Camiño

Un golpe de viento es la causa a la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atribuye el desplome de las torres y la parte superior del escenario principal de O Son do Camiño que dejó seis trabajadores heridos, dos de ellos de gravedad, en Santiago de Compostela. A pesar de que la investigación de las causas está en marcha, apunta a este desencadenante para el accidente, que se produjo el viernes en torno a las 12.30, cuando los trabajos estaban en una fase inicial. No ha hecho referencia a otras posibles causas para que la estructura no resistiese el viento.

Por su parte, los organizadores, entre los que se encuentra la productora Esmerarte, han emitido un comunicado para confirmar que el festival se mantiene según lo previsto. Harán lo que definen como “ajustes pertinentes”, que aseguran que van a dar a conocer “próximamente”. Rueda apuntó en sus declaraciones que confiaba en que el accidente no provocase la suspensión del evento: “El festival lleva dos años esperando con motivo de la pandemia y con todas las entradas vendidas”. Indicó que el plan es montar otro escenario.

La tarea será apresurada, puesto que está anunciado para dentro de cinco días, entre el 16 y el 18 de junio, en el Monte do Gozo. Para Rueda es una “magnífica noticia” que el evento siga adelante. La Xunta dio cifras muy elevadas en la presentación del programa por días: aseguró que unas 42.000 estarán cada día en el evento. En muchos casos, los asistentes han comprado los bonos que permiten acceder las tres jornadas.

El director xeral de Emerxencias se mostró unas horas antes más cauto respecto a la investigación y pidió no hacer “elucubraciones”. Los informes elaborados por los técnicos de la Inspección de Trabajo -dependiente del Ministerio- y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) están ya en manos del juez, al igual que las observaciones de la Policía Nacional. El precinto del lugar ya se ha levantado y en la mañana de este sábado empezaron a trabajar las grúas para retirar la estructura caída y apurar los tiempos con la intención de llegar al jueves con otro escenario montado.

En el comunicado de los organizadores señalan que los tres trabajadores que siguen hospitalizados, uno de ellos en cuidados intensivos, evolucionan favorablemente. Aseguran que los equipos de protección individual y “la experiencia de las empresas implicadas en el montaje” han sido “claves en el desarrollo de los acontecimientos”.

En el cartel de O Son do Camiño para 2022, el más abultado de todas las ediciones de este festival financiado con fondos públicos del Xacobeo, se incluye a 47 artistas, entre ellos C.Tangana, Liam Gallagher, Chemical Brothers y Jason Derulo. Las entradas y los abonos están agotados desde el mes de abril.