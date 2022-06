Tres de los trabajadores heridos al desplomarse un escenario en Santiago siguen hospitalizados, uno de ellos en la UCI

Tres de los seis trabajadores heridos al desplomarse parte de un escenario que se estaba montando para el festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela permanecen ingresados. En el accidente laboral seis obreros sufrieron lesiones, dos de ellos de carácter grave. Aunque el viernes se informó de que los cuatro leves habían recibido el alta, este sábado el director xeral de Emerxencias de la Xunta, Santiago Villanueva, corrigió el dato y señaló que solo fueron tres.

El trabajador más grave, que según Villanueva estaba encaramado a una de las torres y cayó desde bastante altura, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y su evolución es “favorable”. El resto de los afectados sufrieron heridas al caerles encima algunos de los elementos de la estructura, añadió. Las otras dos personas que siguen ingresadas están en planta.

Tanto los informes de la Inspección de Trabajo y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) como el de la Policía Nacional han sido ya remitidos al juez. Villanueva no ha hablado de las conclusiones de esos documentos y ha pedido no hacer “elucubraciones” sobre las causas del accidente, que ocurrió el viernes en torno a las 12.30 horas en el Monte do Gozo, en donde los trabajadores estaban levantando el escenario principal para el festival, que está anunciado para los días 16, 17 y 18 de junio, la semana que viene.

El director xeral de Emerxencias indicó que se ha levantado ya el precinto de la zona y hay empresas de grúas trabajando en el lugar para retirar todo el escenario que se estaba montando y limpiar la zona. Después, agregó, los técnicos analizarán cómo montar otro escenario. La previsión de la Xunta es que el evento siga adelante.